Moeten achteruitrijcamera’s standaard worden?

Misschien alleen voor vrouwen?

Shots fired! Enfin, nu we ook de aandacht hebben van de Opzij-crowd, is het goed om de aanleiding van de vraag boven dit artikel uit de doeken te doen. Hoewel het idee voor sommigen namelijk direct op de volgende uitwas van de rubber stoeptegel maatschappij zal lijken, zijn achteruitrijcamera’s in Amerika vanaf 1 mei daadwerkelijk een verplicht onderdeel van de standaarduitrusting op elke nieuwe auto. Yep, kom maar door met die achteruitrijcamera in die spiksplinternieuwe Chevy Spark (onze Opel Karl)!

De nieuwe wetgeving is het resultaat van de inspanningen die actiegroep Advocates for Highway & Auto Safety jarenlang ontplooit heeft. Deze gaan terug naar de tijd dat George ‘Doubya’ Bush nog de POTUS was. In hun queeste kreeg de club onder andere voormalig Senator Hilary Clinton mee. Velen onder ons zullen de achteruitrijcamera vooral zien als een handige docht strict genomen onnodige luxe optie, maar de premisse van de groep is dat achteruitrijcamera’s een veiligheidsfeature vormen die levens redden.

Per jaar komen er in ‘Murica namelijk zo’n 200 mensen om doordat ze omver gereden worden door een achteruitrijdende auto. De helft daarvan zijn kinderen van minder dan vijf jaar oud of ouderen van 70 plus. De laatste groep is tegelijkertijd ook bovengemiddeld vaak ‘de boosdoener’. Dankzij achteruitrijcamera’s kan volgens de Institute for Highway Safety (IIHS) zeventien procent van deze ongelukken voorkomen worden, maar binnen de groep van bestuurders met een leeftijd van 70 jaar of ouder is dat veertig procent. Tsja, die oude nekken draaien nou eenmaal niet meer zo soepeltjes achterom dan je zou willen. Keep your head on a swivel, grandpa.

Het laatste geeft echter wel te denken. Daar ons land tegenwoordig overspoeld wordt door een tsunami aan menselijke oldtimers, zou het gezien bovenstaande wellicht goed zijn om hier achteruitrijcamera’s ook maar standaard te maken. Het zal wel weer iets toevoegen aan de kosten van een auto, maar ach, een beetje A-segmenter kost tegenwoordig toch al snel ruim meer dan tien ruggen. Plus, als die camera’s echt in alles terechtkomen, worden ze ‘vanzelf’ goedkoper om te maken. Je moet alleen zorgen dat ze wel tegen koude kunnen. Puik idee?