Ford verlaagt prijzen in antwoord op Tesla

Een prijzenoorlog onder EV’s dreigt. Ford reageert op de prijsverlaging van Tesla.

De laatste jaren zijn auto’s alleen maar duurder geworden. 40.000 euro is het nieuwe 30.000 euro en 30.000 euro het nieuwe 20.000 euro. Ook zijn dynamische prijzen steeds gewoner geworden. Tesla is daar koning in. Dat werkt overigens twee kanten op. Zo kan de buurman meer voor zijn nieuwe Tesla hebben moeten betalen dan jij, enkele maanden later.

Recent voerde Tesla zo’n prijsverlaging door. Het bleef even stil aan de overkant, maar nu is er toch een reactie van een ander merk. Ford gaat in de tegenaanval en verlaagt de prijzen van de Mustang Mach-E, een belangrijke concurrent van de Tesla Model Y. De elektrische auto is in één klap 4.500 dollar goedkoper geworden.

Dollars, dat lees je goed. Deze prijsoorlog speelt zich voorlopig enkel af aan de andere kant van de plas. Op dit moment zijn er geen signalen dat Ford ook hier in Europa de prijzen gaat verlagen. Het is echter niet ondenkbaar dat dit staat te gebeuren. De prijsverlaging van Tesla was immers ook niet beperkt tot de Verenigde Staten, maar heeft hier ook effect.

Het verlagen van de prijzen is minder makkelijk gezegd dan gedaan. Autofabrikanten investeren miljarden in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Ze hebben juist die marges nodig op de verkopen om te kunnen doorontwikkelen. Toch kunnen acties als die van Tesla niet onbeantwoord blijven. De huidige Mustang Mach-E heeft een vanafprijs van 58.100 euro in Nederland. De Model Y begint al bij 46.990 euro.

De prijsverlaging van Tesla met 20% is fors en als er dan een gat ontstaat van meer dan 10.000 euro met de concurrent zullen kopers sneller voor het goedkopere alternatief gaan. Kortom, wellicht staat een prijsoorlog te gebeuren als het gaat om elektrische auto’s. In combinatie met subsidie op een elektrische auto kan dat wellicht voor aantrekkelijkere prijzen zorgen. (via CNN)