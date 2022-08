Laadpaalterreur treft gezin dat op vakantie gaat

Dit gezin is ten prooi gevallen aan laadpaalterreur, doordat de stekker van hun auto vast bleef zitten. Help!

Er staan dan wel eindeloze files op de Europese snelwegen, toch gaan we nog lekker met de auto op vakantie. Dat wilde dit gezin ook doen en de reis stond gepland richting Spanje. Véronique Lecoque, haar man Eduardo Guerrero en haar dochter Clara waren er helemaal klaar voor, bericht de Telegraaf. Totdat ze hun hybride wagen konden ophalen bij het laadstation van Blue Corner in Antwerpen. Toen sloeg het noodlot toe.

Stekker vast in auto

Het gezinnetje was blij dat ze de auto nog aan de stekker konden leggen. ‘Dat is namelijk in Antwerpen echt niet makkelijk’ zeggen ze. Dat kan kloppen, maar ze hadden dus tot op dat moment geluk. Het laden verliep echter niet zo makkelijk. Het gezin verklaart:

Maar het opladen liep niet helemaal zoals verwacht. ‘De wagen was geladen, het licht was blauw, ik swipe mijn kaart en plots wordt het licht rood. De kabel is niet los te krijgen.’

Paniek alom natuurlijk. Zonder de Citroën C5 Aircross Hybrid komen ze niet op hun vakantiebestemming. Tevens staat er op de website van de uitbater geen oplossing. Het was geen optie om de wagen los te koppelen en dan de kabel achter te laten. Deze kost namelijk aardig wat geld en ze hadden naar eigen zeggen de kabel nog nodig. Véronique en haar man hebben urenlang naar de helpdesk van Blue Corner gebeld, maar kregen niemand aan de lijn. Uiteindelijk kregen ze toch iemand aan de lijn, een reset is geprobeerd maar zonder succes.

Echt een probleem?

Na veel telefoontjes is er geconcludeerd dat er een elektricien moest komen. Dat duurde ook weer lang. Nou, om dit verhaal in het kort samen te vatten: na een paar dagen kwam er een elektricien die het probleem (wat het ook was) heeft verholpen. Het gezin kon een paar dagen later dan toch op vakantie.

We zien het overigens wel vaker. Mensen worden meer en meer een slaaf van hun oplaadauto: stress bij oplaadpunten door kapotte apparaten, drukte bij de oplaadstations, langzame laders en ga zo maar door. Daar komt deze variant nu dan bij.

Grappen maken over Belgen, dat doen we hier niet (ahum). Maar het is toch opmerkelijk dat je met een hybride auto niet gaat rijden. Trek de stekker eruit en karren maar. Dat is juist het voordeel van hybride. Drie dagen later vertrekken naar je vakantiebestemming kost meer geld dan de stekker achterlaten, die overigens gewoon opgehaald kan worden door de uitbater. Of zijn wij nou zo gek?