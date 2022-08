Er komt geen A5 Sportback en toch ook wel

De A5 Sportback geen opvolger, maar er komt wel een vervanger. Uiteraard gaan wij dit aan jullie uitleggen.

De Audi A5 Sportback is een briljant stukje marketing en positionering. Heel simpel is het gewoon een Audi A4 liftback. Maar dan hebben ze zich iets meer gericht op sportiviteit en uitstraling. Inderdaad, precies wat de Opel Vectra GTS ook al deed. Mede dankzij de Sportback is de Audi A5 een groot succes. Beduidend sportiever en stijlvoller dan een A4 en nog praktischer bovendien.

En in het premium-segment scoort de combinatie van sportiviteit, stijl en praktisch gemak erg goed. Dermate goed dat je je kan afvragen: waarom is de A5 Sportback niet gewoon de A4? Volgens Carscoops vraagt Audi dat zich ook af. De traditionele sedans zijn telkens minder populair. Iedereen wil een crossover tegenwoordig.

Geen A5 Sportback

De publicatie meldt dan ook dat Audi de A5 Sportback zal schrappen en toch ook weer niet. Er zal dan géén A5 Sportback komen, maar de nieuwe A4 zal dan die auto worden. Sportief gelijnde D-segment auto’s (‘vier- of vijfdeurs coupés) zijn iets makkelijker te slijten dan een reguliere sedan.

Waarom Audi de twee modellen samenvoegt is voor de hand liggend. Er zijn simpelweg te veel auto’s die ze moeten bouwen. Audi komt namelijk niet met één, maar met twee A4-opvolgers. Eentje is een versie met verbrandingsmotor/PHEV-aandrijflijnen. De basis daarvan is hoogstwaarschijnlijk het MLB-platform of een doorontwikkeling daarvan.

De tweede opvolger is een geheel elektrische versie, de Audi A4 e-tron (althans, daar gaan we vanuit). Deze heeft een ingekorte variant van het PPE-platform als basis, net als de volgende generatie Audi A6 e-tron en A6 Avant e-tron.

En de Cabrio dan?

Wat er met de cabriolet gaat gebeuren, is niet 100% zeker. De geruchten gingen een tijdje geleden dat de Audi A3 Cabrio en A5 Cabrio door één model worden opgevolgd. De auto’s zitten te dicht in elkaars vaarwater. In Duitsland, Groot-Brittannië en de VS is er nog een redelijke vraag naar cabriolets om een dergelijke auto te rechtvaardigen.

De Audi A4 zal niet de laatste Audi zijn met verbrandingsmotor. De laatste Audi op benzine zal in 2026 zijn debuut beleven. Daarna zijn alle nieuwe modellen elektrisch en worden de verbrandingsmotoren geleidelijk uitgefaseerd. In 2033 is Audi een geheel elektrisch merk.

Meer lezen? Sportieve liftbacks: dit zijn 9 gave toppers!