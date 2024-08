Laadpalen in Nederland oneerlijk verdeeld

Buiten de Randstad in Nederland kan het soms flink zoeken zijn naar laadpalen

Een elektrische auto rijden, dan kun je maar beter in de Randstad wonen. De dekking van publieke laadpalen is uitstekend. Van Amsterdam tot Rotterdam, je hoeft nooit ver te zoeken om je EV aan een laadpaal te hangen. Zo goed als de dekking is in het drukste stuk van Nederland, zo slecht is de dekking op sommige gebieden daar buiten.

Nederland is groter dan de Randstad (echt waar) en dat lijken bedrijven nog wel eens te vergeten. De focus ligt zo op het westen van het land, dat het oosten, noorden en zuiden achterblijft. In elk geval als het om de dekking van laadpalen gaat. Een mager aanbod zoals jaren geleden is niet langer het geval, toch is er werk aan de winkel. Dat concludeert Nu.nl naar aanleiding van een analyse.

In de grootste steden van Nederland heb je inmiddels één laadpaal mer 100 inwoners. Je krijgt een heel ander beeld als je verder uitzoomt. Het Friese Dantumadiel bijvoorbeeld met slechts 17 laadpalen per 19.000 inwoners. Dat gaat een gezellige boel worden als de inwoners van deze plaats massaal aan de EV gaan. Een lokale wethouder haalt aan dat vele huizen in Dantumadiel een eigen oprit hebben, waardoor een publieke laadpaal in de straat minder vaak nodig is.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur is een overheidsorgaan waarbij men samenwerkt aan een landelijk dekkend laadnetwerk. Ook in de gebieden buiten de Randstad. In woonwijken moeten publieke laders op loopafstand toegankelijk zijn. Vaak goed geregeld in het westen van het land, in het oosten, noorden en zuiden is dat nog niet het geval.

Nederland telt inmiddels meer dan 160.000 (semi-)openbare laadpalen, in 2023 werden er ruim 60 openbare laadpalen per dag geplaatst. Uiteindelijk zal die oneerlijke verdeling verdwijnen. Mijn verwachting is wel dat je altijd betere dekking zult hebben in de Randstad dan elders in het land. Moeten ze het wel doen.