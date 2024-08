Gaat TechArt te ver met de facelift Cayenne?

Oei, TechArt heeft zich vergrepen aan de Porsche Cayenne facelift.

Het is natuurlijk erg smaak afhankelijk of de tuning van TechArt mooi is of niet. In mijn geval ligt het puur aan het onderdeel én het model. Sommige zaken op een Porsche 911 zeg ik van ja, ik snap hem wel. Dat gevoel krijg ik absoluut niet bij het aangluren van deze Porsche Cayenne van TechArt.

TechArt facelift Cayenne tuning

Op basis van de facelift van de derde generatie heeft de Duitse tuner allerlei dingetjes bedacht. Het is vooral een hoog spiegeltjes en kraaltjes gehalte. Misschien heb ik het helemaal mis. Overtuig me graag in de comments als je van mening bent dat dit echt een dikke vette verbetering is.

TechArt heeft voor de facelift Porsche Cayenne een Aero Kit verzonnen. De upgrades bestaan uit vleugels aan de voorzijde, een spoiler, een carbon motorkap en een diffuser. De tuner zegt dat de aerodynamische aanpassingen daadwerkelijk van nut zijn en het rijgedrag van de Cayenne verbeteren.

Naast de uiterlijke pracht zijn er ook hardware oplossingen. Denk aan een nieuw uitlaatssyteem en het kietelen van de ECU. De Cayenne S met de 4.0 liter V8 is standaard goed voor 474 pk en 600 Nm koppel. De powerkit brengt dit naar 564 pk en 720 Nm koppel. Dat is nog inclusief het OPF-filter, laat je deze verwijderen komt er nog eens 10 pk bij.

Met de motortuning accelereert de Porsche Cayenne S in 4,1 seconden naar de honderd. De sprint van 0-160 km/u is gedaan in 9 seconden en de sprint van 0-200 km/u neemt 13,9 seconden in beslag. De topsnelheid bedraagt 287 km/u.

De tuning aan de motor kan ik nog begrijpen, de uiterlijke ‘verbeteringen’, laat die maar achterwege. Prijzen en beschikbaarheid volgen in een later stadium. Dan neemt TechArt de Porsche Cayenne facelift ook op in de configurator en kun je helemaal los.