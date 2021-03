Laat de zon maar schijnen met de nieuwe MINI Cabrio - Autoblog.nl

De nieuwe MINI Cabrio is het bewijs dat we de winter achter ons moeten laten. Kom maar op met die lente en zomer!

Na een kersverse vijfdeurs is het nu de tijd voor de Cabrio. Geen kek dak dat overloopt in een ander kleurtje, omdat je nu met een soft top te maken hebt. Naast de bumpers en fritsels kun je het opgefriste model ook herkennen aan de nieuwe geïntroduceerde kleur Zesty Yellow. De kleur zou niet misstaan naast een M4 G82 in Sao Paolo Yellow!

Alle wijzigingen van de vijfdeurs zijn uiteraard terug te vinden op de nieuwe MINI Cabro. De dakconstructie opent en sluit in 18 seconden. Dit kun je rijdend doen tot een snelheid van 30 km/u. Wil je nu niet helemaal het dak open, maar toch wat frisse lucht dan is het mogelijk om het dak slechts 40 cm te openen. Dit is een speciale ‘zonnedak’ functie. Dit is overigens allemaal niet nieuw en zat ook op het voorgaande model. Ook weer optioneel verkrijgbaar is een dak met het Union Jack patroon erin verwerkt. Deze valt onder de MINI Yours soft top.

MINI zegt de meeste exemplaren van de Cabrio te verkopen in Duitsland, gevolgd door de Verenigde Staten. Andere belangrijke markten zijn Groot-Brittanië, Frankrijk, Spanje en Portugal.

Met de introductie van de nieuwe MINI Cabrio zijn er drie motoren beschikbaar. Het gaat hier om drie- en viercilinder benzinemotoren met vermogens van 102 pk tot en met 231 pk. Laatstgenoemde betreft het topmodel, de MINI John Cooper Works Convertible. Deze variant sprint in 6,5 seconden naar de honderd met de optionele 8-traps Steptronic automaat.

Prijzen voor de vernieuwde MINI Cabrio zijn op dit moment nog niet bekend. Die volgen waarschijnlijk in een later stadium.