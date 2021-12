Gelekt! De nieuwe MINI is een lekkere dikzak

Durft MINI dan eindelijk te vernieuwen door met een compleet nieuw design te komen? Ja en nee. Dit is de nieuwe MINI voor 2022.

Foto’s van de nieuwe MINI voor volgend jaar zijn op het internet verschenen. De bron is onbekend, maar vermoedelijk zijn de plaatjes afkomstig uit Azië. Al jaren blijft de Britse autofabrikant qua design trouw aan een vast principe. Waarom ook veranderen, want nog altijd zijn de modellen van het merk een recept voor succes. Never change a winning team, zou je kunnen zeggen.

Die formule gaat voor een deel op als je kijkt naar de gelekte foto’s van de nieuwe MINI voor 2022. De voorkant is nog steeds onmiskenbaar en lijkt meer evolutie dan revolutie. Dat is anders met de achterkant van de Cooper. Er is gekozen voor een nieuwe, gedurfde designtaal. De woorden Cooper S zijn uitgeschreven op de achterkant van het model. Daarvan is de S groen. Een indicatie dat om een volledig elektrische auto gaat.

Ook MINI zet de komende jaren in op elektrificatie, waar de Cooper S een belangrijke rol in gaat spelen. Zo op het eerste gezicht ziet de auto er dan ook groter uit. Logisch, want zo kun je er een groter accupakket in kwijt. Maar MINI’s worden wel steeds minder mini op deze manier. Een trend dat we al zien sinds de overname van BMW.

En dan het interieur. Wat meteen opvalt is het enorme ronde scherm in het midden. Als het uitstaat is dit ook een spiegel voor de dames om de make-up bij te werken? Het is zo maar een ideetje. De nieuwe MINI komt in 2022. Nog even geduld dus.