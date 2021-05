Volgende Mini Cabrio nog steeds geen EV? - Autoblog.nl

Waarom zal de volgende Mini Cabrio zal nog steeds geen elektromotor krijgen?

In rap tempo komen er meer en meer elektrische auto’s bij. Ondanks dat er telkens meer modellen bijkomen, is de keuze nog niet reuze qua carrosserievarianten. Het zijn in de meest gevallen middelgrote crossovers. Of grote crossovers. Of juist kleinere crossovers. Opmerkelijk is dat één van de populairste EV’s (de Tesla Model 3) een heuse sedan is. Maar verder zijn het voornamelijk crossovers.

Wellicht dat de verkopen van de Model 3 binnenkort worden opgeslokt door de Model Y, die later dit jaar naar Nederland komt. Maar hoe zit het met de leuke auto’s? De betaalbare hot hatches en cabrio’s, bijvoorbeeld. Zo is Mini van plan om in 2030 volledig over te gaan op elektrische auto’s.

Nieuwe Mini Cabrio

Daar heeft Mini dan meer vertrouwen in dan Toyota. Een leuke elektrische cabrio gaat er echter voorlopig nog niet komen. Dat laat Mini-baas Bernd Körber weten. De huidige Mini Cabrio is onlangs voorzien van een modelupdate. Een nieuw model zal nog zeker een jaar of twee, drie op zich laten wachten.















Volgens Mini-baas Bernd Körber staat er een opvolger in de steigers. Onwillekeurig verwacht je dan een Mini Electric met een open dak, nietwaar? Welnu, dat gaat (nog) niet gebeuren. De volgende generatie Mini cabrio zal namelijk óók nog gewoon gebruik maken van een reguliere verbrandingsmotor.

Het is een van de weinige cabriolets die nog redelijk goed verkoopt, wereldwijd. de grootste markten voor de open Mini zijn Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland is een op de vijf nieuwe verkochte Mini’s een cabriolet.











Plausibel

Waarom komt er dan nog geen elektrische Mini Cabrio? Daarover doen ze geen uitspraken. Echter, er zijn twee redenen die men als plausibel kan ervaren. Ten eerste is een cabriolet een stuk zwaarder dan een hatchback. Er zijn meer verstevigingen nodig om de stijfheid te behouden. Bij een elektrische auto heb je een gigantische accu nodig. Deze weegt extreem veel, dus dan heb je veel gewicht plus nog meer gewicht.

Een andere reden is uiteraard de prijs. Cabriolets zijn duurder om te ontwikkelen en om te bouwen. Hetzelfde geldt voor een elektrische auto. De combinatie elektrische en cabrio zou dus helemaal catastrofaal uitpakken voor de volgende generatie Mini Cabrio. Vandaar dat deze nog terugkeert met een verbrandingsmotor. De kans is wel zeer groot dat de volgende Mini Cabrio meteen de laatste zal zijn met een ICE.

Via: Motor1.com