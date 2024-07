Prijs CLE53 AMG Cabrio bekend: goedkoper dan een C63!

De prijs van de CLE53 AMG Cabrio is een bijzondere. Een zescilinder voor minder dan een viercilinder?

Stel, je wil een lekkere dikke cabriolet met veel vermogen om te kunnen genieten van de nazomer. Wat zijn dan je mogelijkheden? We krijgen die hele specifieke vraag meerdere malen per dag in de mailbox, dus gaan we ‘m vandaag voor je beantwoorden!

Want Mercedes-Benz Nederland heeft de prijs van de CLE 53 AMG Cabrio bekend gemaakt. Of nou ja, CLE 53 AMG Cabrio. Officieel heet ‘ie *adem in* Mercedes-AMG CLE53 4Matic+ Cabriolet *adem uit*.

In principe is dit een C-Klasse, maar dan de cabriolet-versie ervan. Ja, de CLE staat net als de CLK destijds tussen de C en E in gepositioneerd, maar het platform is toch echt van de C-Klasse.

Kost ‘ie dan, hé?

Dat maakt verder ook helemaal niet uit, overigens. Die prijs wel. Als je in Nederland woont is de prijs van de CLE53 AMG Cabrio namelijk 142.139 euro. Dat is een mega-specifiek bedrag, dus dan kan het niet anders dan de absolute bodemprijs zijn.

In principe lijkt het mee te vallen. Je krijgt namelijk een Benz met een 6 in lijn onder de kap met 449 pk, terwijl een C63 AMG (met viercilinder) meer dan anderhalve ton kost. Uiteraard kun je de prijs heel erg makkelijk opdraven als je de opties gaat aanvinken. Maar net als bij de Audi van het vorige artikel, heb je niet echt die opties nodig.

Uiteraard hebben we wel eventjes gespeeld met de configurator. Het is immers in de tijd van de baas, dus doen we het graag! Over bazen gesproken, jullie aller @wouter is vandaag jarig! Qua cadeautips: zo’n CLE53 AMG Cabrio past perfect bij hem, nietwaar? Ruimte voor vrouw en beide kinderen, 449 pk voor de rechtervoet en een Mercedes past mooi bij de grijze haren.

Prijs CLE53 AMG Cabrio in vergelijking met de concurrenten

Dan nog eventjes een rondje langs de concurrentie, zoals je van ons op Autoblog gewend bent.

BMW M440i xDrive Cabrio | € 105.527

Mercedes-Benz CLE 4Matic AMG Line Cabriolet | € 110.228

Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet | €142.139

Ford Mustang GT Convertible Aut. | € 144.250

BMW 840i Cabrio | € 145.910,70

BMW M4 Competition xDrive Cabrio | 162.743,20

Mercedes-AMG SL43 | € 180.357

Porsche 911 Cabrio | € 203.550

De prijs van de CLE53 AMG Cabrio maakt het een bijzondere aanbieding. De auto staat qua prijs en prestaties boven de M440i en CLE450, alhoewel die er ogenschijnlijk best dicht tegen aan schurken. De meest directe concurrent is de BMW M4 xDrive Competition cabrio, alhoewel die 60 pk meer heeft en dus tandje heftiger is.

Gek genoeg is de Ford Mustang cabrio met V8 en automaat bijna even duur, alhoewel je daar meer afdraagt aan moedertje staat, dan aan Ford Nederland. Wil je een grote vierzits cabrio met zes-in-lijn, dan is de 840i Cabrio ook een alternatie. De instappers van de SL en 911 zitten er prijstechnisch ver boven.

Check hieronder hoe mooi @wouter past bij een CLE:

