Met de duurste camper van Marktplaats beleef je je midlife crisis in Italië

… en de rest van de wereld. Met deze duurste camper van Marktplaats kom je overal!

Stel je komt op de leeftijd dat een midlife crisis om de hoek zou kunnen komen kijken en je bent uitgekeken op je roze Porsche met gouden velgen, dan kun je overwegen om de duurste camper die we op Marktplaats konden vinden aan te schaffen.

Het betreft hier een omgebouwde MAN TGM 13:290 euro6 truck uit 2022 met 290 pk. Een camper dekt wellicht niet helemaal de lading, het is meer een expeditietruck. Of een overlevingstruck. Je kunt je huis verkopen en hiermee op stap om de wereld te veroveren. La Dolce Vita!

Alleskunner

Constructief is het bouwsel voorzien van een achteras van 13 ton met een 11,5 ton vering, de vooras is 9 tons en alles is voorzien van enorme trommelremmen. Volgens de papieren kun je de vooras tot 6.300 kilogram belasten en de achteras tot 8.600 kilo. Je begrijpt je komt hier niet ver met je B-rijbewijs.

Uiteraard is het geheel voorzien van 4WD en differential locks voor, midden en achter. Qua banden is gekozen voor Michelin 14.00R20 banden voor rondom de tienbouts velgen. Die banden zijn wereldwijd verkrijgbaar mocht je ergens stranden en een nieuwe band nodig hebben.

In het geval van een lekke tuut is er een Vetter luchtdruksysteem met twee opblaaskussens aanwezig. Genoeg om 18 ton de lucht in te tillen. Handig voor de bandenwissel, of de “camper” offroad waterpas te zetten.

Aan de voorkant is een Runva EWB 25/11.000 kg ip67 lier gemonteerd. Mocht je onverhoopt ergens vast te komen zitten dan kun je het gevaarte er gewoon met de lier weer uittrekken. Handig.

Duurste camper van Marktplaats is IKEA Smart

Aan opbergruimte geen gebrek, de truck is IKEA Smart zeg maar. Op de cabine van deze duurste camper van Marktplaats een op maat gemaakte dakdrager war je een opblaasbare boot en elektromotor in kwijt kan. Verder drie stalen opbergboxen op het chassis en twee op de wooneenheid.

Verder dan nog twee 300 liter originele MAN dieseltanks met een 24 volts pomp om diesel van de back-up naar de hoofdtank te pompen. Met 600 liter gasolie aan boord kun je 1.800 tot 2.400 kilometer rijden. Afhankelijk van het terrein en je snelheid natuurlijk.

Er is een buitenkeuken, een luifel en een Crespo loungeset met bamboeklaptafel ingepakt en voor als je lekker geparkeerd staat in het wild kun je op de bijgeleverde Triumph Tiger 1200 Rally Pro motorfiets uit 2023 stappen of op één van de twee eveneens inclusieve Riese Müller Mountain Rohloff e-MTB’s stappen.

In de ingebouwde garage van deze duurste camper van Marktplaats is tevens een schuifrek gemonteerd met vier grote en zes middelgrote opbergdozen met deksels en handgrepen. Je haalt ze er zo uit en je hele hebben en houden kan er stof- en zandvrij in worden opgeslagen. Handig!

Off the Grid

Verder een batterij aan LED lampen zodat je in het donker wat kunt zien en natuurlijk zijn er zonnepanelen, batterijpakketten en, voor als je in Nederland blijft en de zon maar niet wil schijnen, een dieselgenerator. Je kunt écht off the grid.

Uiteraard is er een Nespresso met melkschuimer aanwezig, want zonder koffie kom je nergens. Ben je zelf ook toe aan je midlifecrisis en heb je 650 duizend euro liggen, bekijk hier dan rustig alle specs van de duurste camper van Marktplaats in de Marktplaats advertentie.