Volgende week gaat het Formule 1 circus van start in Australië, Max Verstappen ziet het somber in.

Max Verstappen ziet het somber in Down Under. Volgende week reist het hele Formule 1 circus af naar Australië voor de eerste race van het nieuwe seizoen! We zitten op het puntje van onze stoel, want na vorig seizoen kan dit seizoen wel eens ouderwets spannend worden!

Ja natuurlijk sleepte onze nationale knuffelcoureur zijn vierde titel binnen, maar het ging zeker niet vanzelf. McLaren had aan het einde van het seizoen de snellere auto en dat is nu nog steeds zo. Maar kunnen Lando Norris en Oscar Piastri de druk aan?

McLaren het te kloppen team

Dat zeggen wij niet, dat zegt Max Verstappen zelf (van die snellere auto). Een week geleden na de testdagen in Bahrein gaf hij al aan dat hij niet verwachtte de snelste auto te hebben in Australië. Vandaag herhaalt hij die verwachting in Zandvoort bij een Viaplay presentatie.

Er is nog veel werk aan de winkel en Max had gehoopt dichterbij te zitten. Maar dat is nog niet het geval zo lezen we op nu.nl. De regels zijn dit jaar amper veranderd en dus is het logisch om te veronderstellen dat ook nu McLaren de beste auto heeft.

Na de testweek in Bahrein lijkt dit ook echt zo te zijn. Maar er is natuurlijk maar één echt meetmoment en dat is volgende week als de Grand Prix van Australië het nieuwe seizoen van de koningsklasse aftrapt. Pas dan weten we of Max Verstappen hier somber de rol van underdog zoekt, of realistisch is.

Zet je wekker, de race begint om 5.00 uur Nederlandse tijd. Duimen voor regen!