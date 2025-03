De Tesla Model 3 wordt als occasion steeds goedkoper. Maar deze Tesla daalt als enige niet in waarde op Marktplaats.

Tesla heeft met januari en februari niet de beste maanden achter de rug in de verkopen. Maar goed het jaar is nog jong en we kunnen nog alle kanten uit. Als de storm rondom Elon Musk is gaan liggen en we de nieuwe Tesla Model Y niet alleen als dure Launch Edition in de boeken hebben staan, komt dat vast goed.

Daarnaast hadden we in januari vorig jaar heel veel nieuwe Model 3’s op kenteken omdat die toen net vernieuwd was. Maar goed, de transformatie van messias naar duivel kan Elon Musk ook parten spelen. Wij wachten nog even de definitieve cijfers van het eerste kwartaal af.

Occasionprijzen Tesla

In 2019 zijn er heel erg veel exemplaren van de Tesla Model 3 verkocht. Na vijf jaar leasecontract en bijtellingsvoordeel zijn die nu allemaal op de occasionmarkt gearriveerd. Dat doet wat met de prijs. Een Model 3 scoor je inmiddels onder de 14 mille op Marktplaats.

Er is echter ook een Tesla die niet in waarde daalt en daar willen we het nu graag even over hebben. Dat is de Tesla Roadster. Die is gebouwd van 2008 tot 2012 en moet nu gewoon nog even tussen de 80 en de 140 duizend euro opbrengen op Marktplaats.

Tesla Roadster

Hoe zat het ook al weer met de Tesla Roadster? De eerste Tesla Roadster was een rood exemplaar voor founding father Elon Musk zelf. Die auto maakte vooral naam en faam doordat deze nu in de ruimte rondzweeft met een astronaut erin en ‘A Space Oddity’ van David Bowie op de radio.

De auto heeft een elektromotor die goed is voor 248 pk en 270 Nm. De motor is gekoppeld aan een ééntraps-transmissie van BorgWarner. De motor en transmissie zitten achterin, de aandrijving ook. De Tesla Roadster kan in 3,9 seconden naar de 100 km/u sprinten, een ongehoord rappe tijd in 2009. Niet alleen voor een EV, maar ook voor een sportwagen.

In 2010 verscheen dan ook de Tesla Roadster Sport. Het meest bijzondere hieraan is de aandrijflijn. Die kwam nu helemaal bij Tesla vandaan. Dat niet alleen, de motor was ook een stuk sterker, je had nu 288 pk en mede daardoor betere prestaties. In 3,7 seconden kon je de 100 km/u halen. Het interieur kreeg een update. Een belangrijk wapenfeit is een digitaal scherm met informatie over de auto. In 2012 stopt de productie.

Aanbod op Marktplaats

In 2010 stond de teller pas op 1.000 geproduceerde exemplaren en toen werd er pas naar markten buiten Amerika gekeken. In totaal zijn er zo’n 2.500 stuks gebouwd. Het is dus wereldwijd best een collectors item aan het worden.

Het aanbod op Marktplaats is momenteel van na 2010. Voor 2010 vind je waarschijnlijk geen origineel Nederlandse exemplaren. Op dit moment worden er slechts vier stuks aangeboden, allemaal door dezelfde verkoper die zich kennelijk heeft gespecialiseerd in de Tesla Roadster die niet in waarde daalt.

Het duurste exemplaar moet bijna 140 duizend euro opbrengen, heeft een hardtop en nog geen 50 duizend kilometer ervaring. Sticker met “I bought this before Elon went crazy” zit niet in de prijs.