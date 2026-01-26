Welke C63 AMG bij Domeinen kies jij?

De keuze qua AMG”s is weer reuze bij Domeinen.

Audi en AMG zijn wel zo’n beetje de hofleveranciers van Domeinen. We schreven gisteren al over een Mansory RS6 bij Domeinen, maar er staan intussen ook drie AMG’s online, waarvan twee C63’s. Jullie mogen kiezen.

Atmosferisch vs. turbo’s

Het gaat om een exemplaar uit 2010 en een exemplaar uit 2016. Beide hebben nog een V8 onder de kap, maar wel twee verschillende. De C63 uit 2010 heeft nog de fameuze 6,2 liter, de nieuwere C63 heeft de 4,0 liter biturbo V8.

Uiteraard heeft de meest recente C63 de betere cijfers: 510 pk en 700 Nm versus 457 pk en 600 Nm. En hij zuipt een stuk minder. Maar ja, cijfers zeggen niet alles. Qua beleving kan de biturbo V8 niet tippen aan de atmosferische V8.

Het is je misschien opgevallen dat er nog een belangrijk verschil is: de ene is een sedan, de andere een cabrio. Van de W204-generatie is nooit een cabrio geweest, dus als je open wil rijden met een C63 dan kun je niet om de W205 heen. Dit is een verleidelijk argument om tóch voor deze generatie te kiezen. Naast het feit dat deze mooier en moderner is.

Kilometerstand

Ondanks het leeftijdsverschil ontlopen de auto’s elkaar niet heel veel qua kilometers. De cabrio heeft 98.278 kilometer op de teller, de sedan 117.102 kilometer. Al is het natuurlijk de vraag of die kilometerstand klopt. De bestuurdersstoel vertoont al best wat sporen van slijtage. Het is ook een importauto, dus de tellerstand kan niet geverifieerd worden.

Zoals je ziet heeft de cabrio ook een beetje ‘slijtage’ aan de voorbumper. Je moet dus even een nieuwe voorbumper incalculeren als je deze auto koopt. De verdere schade lijkt gelukkig mee te vallen.

Kies maar!

Dan is nu de keuze aan jullie. Ga je voor de old school C63 sedan met ongeblazen V8, of wil je toch liever cabriorijden in de volgende generatie? Laat het vooral weten! Dat de auto’s bij Domeinen staan mag je voor het gemak even vergeten.