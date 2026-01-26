Welke C63 AMG bij Domeinen kies jij?

De keuze qua AMG”s is weer reuze bij Domeinen.
Audi en AMG zijn wel zo’n beetje de hofleveranciers van Domeinen. We schreven gisteren al over een Mansory RS6 bij Domeinen, maar er staan intussen ook drie AMG’s online, waarvan twee C63’s. Jullie mogen kiezen.
Atmosferisch vs. turbo’s
Het gaat om een exemplaar uit 2010 en een exemplaar uit 2016. Beide hebben nog een V8 onder de kap, maar wel twee verschillende. De C63 uit 2010 heeft nog de fameuze 6,2 liter, de nieuwere C63 heeft de 4,0 liter biturbo V8.
Uiteraard heeft de meest recente C63 de betere cijfers: 510 pk en 700 Nm versus 457 pk en 600 Nm. En hij zuipt een stuk minder. Maar ja, cijfers zeggen niet alles. Qua beleving kan de biturbo V8 niet tippen aan de atmosferische V8.
Het is je misschien opgevallen dat er nog een belangrijk verschil is: de ene is een sedan, de andere een cabrio. Van de W204-generatie is nooit een cabrio geweest, dus als je open wil rijden met een C63 dan kun je niet om de W205 heen. Dit is een verleidelijk argument om tóch voor deze generatie te kiezen. Naast het feit dat deze mooier en moderner is.
Kilometerstand
Ondanks het leeftijdsverschil ontlopen de auto’s elkaar niet heel veel qua kilometers. De cabrio heeft 98.278 kilometer op de teller, de sedan 117.102 kilometer. Al is het natuurlijk de vraag of die kilometerstand klopt. De bestuurdersstoel vertoont al best wat sporen van slijtage. Het is ook een importauto, dus de tellerstand kan niet geverifieerd worden.
Zoals je ziet heeft de cabrio ook een beetje ‘slijtage’ aan de voorbumper. Je moet dus even een nieuwe voorbumper incalculeren als je deze auto koopt. De verdere schade lijkt gelukkig mee te vallen.
Kies maar!
Dan is nu de keuze aan jullie. Ga je voor de old school C63 sedan met ongeblazen V8, of wil je toch liever cabriorijden in de volgende generatie? Laat het vooral weten! Dat de auto’s bij Domeinen staan mag je voor het gemak even vergeten.
Reacties
drdre1 zegt
Ik zie dat de ‘Afgepakt!’-sticker er netjes af is gehaald. Misschien zitten er her en der nog wat geheime compartimenten in? Handig om je spulletjes in op te bergen op een familievakantie.
JanJansen zegt
Je zou er bijna een profiel kunnen maken. Lijkt me ook makkelijk nakijken, zoveel RS6-jes en AMG’s rijden er nou ook weer niet rond. Iemand met 2x modaal inkomen of minder en een AMG, is bij voorbaat al verdacht.
Als ik ooit het verkeerde pad op ga, dan ga ik rondrijden in een grijze Toyota Corolla met een kinderzitje, dan weten jullie dat alvast.
PunicaOase zegt
Hahah, benieuwd hoe lang je dat dan volhoudt als de biljetten er aan alle kanten overheen klotsen.. Dan lijkt zo’n schadebakkie met veel power die je met al je cash opknapt misschien toch ineens een idee..
vopo zegt
@JanJansen, precies dat. Weet nog dat jaren geleden opeens een jonge gast hier in het dorp opeens rondreed in een Aston Martin convertible. Dat heeft die zo’n 6 maanden kunnen doen en toen mocht die dik 2 jaar achter de tralies.
tenaci zegt
Als ik even vergeet dat ze bij Domeinen staan, dan de sedan. Maar ik kan het helaas niet vergeten, dus dan maar met een grote boog eromheen.
cossiekiller zegt
De Cabrio voor mij. Maar dan met een wrapje in het donkerblauw ofzo.