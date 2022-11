Laatste echte Lamborghini komt in 2022, daarna klaar

De laatste echte Lamborghini komt eraan! Sad.

In veel gevallen zijn elektrische auto’s beter. Zeker als je 90% van je tijd zit te forenzen op de Nederlandse snelwegen op klaarlichte dag. Je staat vooral in de file of beweegt je langzaam voort op dichtslibbende wegen in dichtbevolkte gebieden. Een EV is lekker stil, er is geen directe uitstoot en in een rechte lijn gaat het vaak goed van zijn plek.

Maar ondanks die voordelen zijn er ook een paar nadelen. En die zijn het grootst bij een supercar. Die koop je niet om mee te forenzen, maar juist om plezier te hebben. Maar ja, daar heeft de Groene Brigade uiteraard geen boodschap aan. Dit soort subjectieve emoties zijn natuurlijk niet te verantwoorden.

Laatste echte Lamborghini volgende maand

Dit betekent dat ook Lamborghini eraan moet geloven. Op dit moment heeft Lamborghini enkel en alleen auto’s met een dikke motor in de aanbieding. De laatste Lamborghini met enkel en alleen een dikke motor is vandaag aangekondigd.

Dat wordt namelijk de Huracán Sterrato, de off-road-versie. Deze onthult Lamborghini in december van 2022, volgende maand dus al. Op 1 december om precies te zijn, tijdens het Art Basel-evenement in Miami zal Lamborghini het doek trekken van de extra ruige Huracán.

Daarna hybrides!

In 2023 zal Lamborghini de eerste plug-in hybride lanceren. Dat zal de opvolger van de Lamborghini Aventador zijn. Deze auto komt eind 2023 op de markt. Er is dan nog niet heel veel te klagen, overigens.

Het hybride-systeem zal in dienst staan voor extra prestaties. Daarbij ondersteunt de elektromotor nog altijd een atmosferische V12. Deze PHEV-constructie was de enige manier om de V12 in leven te houden.

In 2024 komt er een plug-in variant van de Urus. Dat is een beetje laat naar onze mening, want de aandrijflijn van de Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid lijkt ons uitstekend geschikt.

De eerste elektrische Lamborghini is ook bevestigd. Deze staat op de planning voor 2028. Dat zal een 2+2 crossover worden die uiterlijk kenmerken heeft van de dan 20 jaar oude Estoque concept car. We zijn benieuwd!

