Kijk, 2023 wordt een geweldig jaar voor verstandige youngtimers!

Het einde van het jaar nadert en dat betekent drie dingen. Ten eerste Zwarte Pieten/Winterbanden discussie laait op. Mensen die volstrekt incapabel zijn om hun mening bij te stellen vinden dat de wereld recht heeft op hun mening. Ten tweede: de radiozenders gaan véél te vroeg over op het draaien van foute kerstmuziek. Ten slotte: wij maken een overzicht met de auto’s die volgend jaar youngtimer worden!

De youngtimer-regeling is een hele handige. Normaal gesproken als je een auto op de zaak zet, betaal je daar bijtelling over van 25%. Dat bedrag moet je boven op je salaris tellen (en daar betaal je dan belasting over). Dat geldt voor auto’s van 1 tot 15 jaar oud. Auto’s van 15 jaar en ouder vallen onder de youngtimer-regeling. Dan betaal je 35% bijtelling, maar dan wel over de dagwaarde en niet de nieuwwaarde.

Verstandige Youngtimers voor 2023

Zie het overigens als een tegemoetkoming van de overheid, niet als een cadeautje. Want je moet wel degelijk geld betalen. Zo betaal je alsnog de bijtelling, maar moet je ook rekening houden met 1,5% btw-correctie. Tel daarbij op dat je met een youngtimer meer onderhoudskosten hebt. Ook even iets om rekening te houden: milieuzones, zeker as het euro4-diesels zijn, kun je het straks al lastig gaan krijgen om binnen te komen. Je moet youngtimers rijden uit overtuiging, omdat je oude auto’s simpelweg leuker vind en daar wel een beetje geld voor over hebt.

We kijken nu naar de verstandige auto’s die in 2023 youngtimer gaan worden. Zie dit lijstje als een idee-gids om alvast vooronderzoek te doen. Het zijn namelijk nu nog geen youngtimers! Ook iets om rekening mee te houden, het zijn altijd auto’s van ‘het nieuwe model’. Dit heeft als voordeel dat de auto minimaal verouderd is, maar dat je niet altijd een auto hebt waar alle technische imperfecties uitgefilterd en uitgestreken zijn. Dit zijn 10 verstandige youngtimers voor 2023:

Opel Insignia (A)

Wat is het?

De Opel Insignia is de opvolger van de Vectra dat weer de opvolger is van de Opel Ascona.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het verschil met zijn voorganger. Qua rijeigenschappen, comfort, styling en prestaties staat deze Opel mijlenver bij zijn voorganger, die zeker niet verkeerd was.

Welke versie moet ik hebben?

Er valt veel te zeggen voor diverse modellen, maar je moet de 2.0T kiezen met luxe uitvoering, voorwielaandrijving en een automaat. Dan heb je eigenlijk een Saab 9-5 (de motor is zelfs van Saab!). Zescilinders voegen weinig toe, Fiat-diesels zijn prima (maar de meeste hebben lang leven achter zich).

Wat kost een redelijk exemplaar?

Een 2.0T automaat Cosmo is er al vanaf 8 mille, en dan staat er minder dan 80.000 km op! Nette V6’en kosten 10.

Citroën C5 (TD)

Wat is het?

De laatste echte Citroën die Citroën heeft geïntroduceerd.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is de laatste Citroën die je met het bijzonder veerbollen luchtvering-systeem kon krijgen. Deze typische Citroën-feature bestaat gek genoeg niet meer.

Welke versie moet ik hebben?

Ga voor een complete V6, of het nu de benzine of diesel is. Je moet je zelf wel een beetje verwennen, natuurlijk. En ga altijd voor de (veel en veel) fraaiere Tourer. Wil je een Berline? Kijk dan naar de Citroën C6!

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor 8.000 euro rijd je in een V6 van de eerste eigenaar weg. In Frankrijk vindt je er nog wel wat.

Abarth 500 (312)

Wat is het?

Een ultra chique en sportief kleintje waarmee je altijd kunt komen voorrijden en waarin je altijd lol hebt. In principe is het niets meer dan een snellere Fiat 500.

Wat is er zo bijzonder aan?

Italianen kunnen heel goed ergens een beetje ‘magie’ aan toevoegen. Daardoor is een Quattroporte altijd beter dan een Mercedes-Benz S-Klasse of Tesla Model S. De Abarth 500 is een uitstekende producent van de permanente glimlach. Ook handig: ze zien er nog steeds vers uit (omdat ze niets zijn veranderd in de afgelopen jaren).

Welke versie moet ik hebben?

Je hebt een standaardversie (met 135 pk) en een ‘esseesse’. Die laatste is sneller en dus leuker. Die Abarth je dus hebben, maar je kan er altijd nog een esseesse (of dikker) van maken.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Spotgoedkoop zijn ze niet, je moet nog altijd 10.000 euro meenemen als er niet meer dan een ton op mag staan.

Ford Kuga (C394)

Wat is het?

De eerste crossover van Ford. Oh nee, er was nog een Escape, maar die Ford was jij ook vergeten, he? Ja, wij ook.

Wat is er zo bijzonder aan?

Eigenlijk is alles premium aan deze auto, maar de badge niet. Het interieur is opgetrokken uit fraaie materialen, heet onderstel is (zeer) hoogwaardig en rijdt uit de kunst. Het design heeft zelfs de tand des tijds overleefd.

Welke versie moet ik hebben?

Verwen jezelf en ga voor een Ford Kuga met de betrouwbare vijfcilinder en een zo luxe mogelijke uitrusting.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Hele nette exemplaren kosten alsnog 14.000 euro, maar dat is gekkenwerk. Voor 8-10 mille pik je er ook wel eentje op met 100-150k op de klok.

Volkswagen Passat CC

Wat is het?

Een Passerati! Een sexy Volkswagen Passat. Ietsje krapper, maar niet extreem veel onpraktischer dan een gewone sedan.

Wat is er zo bijzonder aan?

De Passat is een mooi product, maar wel heel erg saai. En bij de CC heeft Volkswagen eens wat moeite ervoor gedaan. Het bijzondere eraan is dat het interieur zo mogelijk nog mooier is dan het exterieur. Dusdanig mooi dat je nooit een Audi A4 sedan moet overwegen: koop dan deze Passerati!

Welke versie moet ik hebben?

De 3.6 VR6. Dat is serieus waar de meest betrouwbare variant. Die TSI-motoren zijn toch een mijnenveld. 2.0 TDI is altijd goed: lekker zuinig en prima prestaties, maar de meeste TDI’s zijn al afgeleefd.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor 12.000 euro vonden we er eentje in Nederland met minder dan 100.000 km op de klok. Dat is echt bizar weinig als je ziet wat je krijgt voor je geld.

BMW 1 Serie Cabriolet (E88)

Wat is het?

Een open variant van de BMW 1 Serie. Eigenlijk zoals de auto bedoeld is, getuige de concept car.

Wat is er zo bijzonder aan?

Deze BMW klopt als cabrio uitstekend. Het is precies het goede formaat. Daarbij heb je een softt-op en niet een hardtop zoals de 3 Serie (E93).

Welke versie moet ik hebben?

De 125i met 3.0 zes-in-lijn. Dit zijn nog de indirect ingespoten N52-motoren daardoor veel beter dan de N53’s die je in gelijkwaardige 3 Series had. De 118i en 120i zijn niet extreem betrouwbaar en de 135i is een beetje te veel van het goede. Het gaat om verstandige youngtimers voor 2023, en dan is die zescilinder zonder turbo de beste keuze (en de best klinkende!)

Wat kost een redelijk exemplaar?

Het begint bij 13.000 euro in Duitsland.

Audi A4 Avant (8K)

Wat is het?

De stationwagon-versie van de Audi A4 sedan. Wat is er zo bijzonder aan? Evergreen, leaseslet, gezinsauto, vakantiemobiel en linkerbaanplakker in één.

Wat is er zo bijzonder aan?

Als sedan ‘klopt’ een Audi vaak niet, dan is een vergelijkbare BMW of Mercedes-Benz beter. Als Avant vallen alle puzzelstukjes ineens goed samen en klopt de som der delen wél.

Welke versie moet ik hebben?

Hier moet je even goed opletten. De 1.8 TSI met 120 pk is lachen, want daar kun je zo 100 pk bij-chippen. Maar die TSI motoren zijn niet allemaal even betrouwbaar. De 3.0 TDI quattro met handbak is het tofst en ‘past’ het beste. Sneller en zuiniger dan 3.2 benzine. Ondergetekende gaat er in elk geval eentje zoeken op Marktplaats.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Een nette Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro met minder dan 150.000 km kost 12 tot 14 mille. Een 1.8 TSI heb je voor minder dan 10 mille, maar ga voor een V6 met quattro.

Mercedes-Benz GLK (X204)

Wat is het?

De eerste D-segment crossover van Mercedes-Benz. Dus op basis van de C-Klasse, maar dan hoger en praktischer. Wat is er zo bijzonder aan?

De uitstraling! Waar een Audi Q5 (ook sinds 2008 youngtimer) en BMW X3 nog dynamisch proberen te zijn, is de GLK een heerlijke Tonka-bak. Lekker vierkant qua styling en comfortabel qua rijeigenschappen.

Welke versie moet ik hebben?

Ze zijn allemaal briljant, eigenlijk. De GLK 320 CDI 4Matic is het lekkerste pakket. De zescilinder benzine is nauwelijks sneller (en flink dorstiger). We hebben het over verstandige youngtimers 2023, dus een viercilinder diesel is ook prima.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Een GLK 350 op benzine is nog 15.000 euro, diesels zijn gek genoeg nog duurder! In Nederland begin het feest bij 21.000 euro, maar dan heb je wel een mooie GLK 350.

Infiniti G37 (CV36)

Wat is het?

Je kan het op twee manieren bekijken. Enerzijds is deze Infiniti een coupé-versie van de G37 Sedan, dat op zijn beurt een Amerikaanse Nissan Skyline is. Anderzijds is het een luxe, praktische Nissan 370Z.

Wat is er zo bijzonder aan?

Ten eerste de styling: het is nog altijd een bijzonder fraaie auto om te zien. Ten tweede de techniek, die 3.7 V6 is episch en altijd luxe uitgerust. We hebben het over verstandige youngtimers voor 2023: deze zijn echt betrouwbaar.

Welke versie moet ik hebben?

Er is er maar eentje en die is perfect.

Wat kost een redelijk exemplaar?

De prijzen lopen uiteen, er staan er ook maar een paar te koop in Europa. Vanaf 16.500 pik je een keurig exemplaar op uit Duitsland.

Volvo XC60

Wat is het?

Een crossover op basis van de Volvo S60, niet te verwarren met de latere Volvo V60 Cross Country. Eentje waarbij Volvo niet koos voor 4×4-esque looks, maar juist een strak voorkomen.

Wat is er zo bijzonder aan?

Ze spreken mensen aan die werkelijk niets met auto’s hebben, maar wel het geld hebben voor een fijne auto. De Volvo XC60 is dan ook heel erg ‘fijn’. Niet leuk, niet spannend. Het zijn extreem geslaagde reisauto’s.

Welke versie moet ik hebben?

Die 3.2 zescilinder heeft wel wat. Echt snel is ‘ie niet en de automaat versiert het feestje, maar het is een duur klinkende comfort-motor in een dure comfort-crossover. Dat past wel. Anders gewoon een vijfcilinder doen, of het nu benzine of diesel is. De T6 is overkill.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Een 3.2 kost je nog 20.000 euro! , maar voor 15.000 euro heb je een keurige vijfcilinder met weinig kilometers.

