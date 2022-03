Ook de V8 van Aston Martin voortaan “Made in England”

James Bond zal trots zijn op zijn huismerk. Ook de V8 die in het vooronder ligt van de Aston Martins zal voortaan in het eigen huis worden gebouwd.

Aston Martin is een van de coolste merken ter wereld. Dat zeg ik niet alleen, het is ook echt zo. Het is namelijk de uitslag van vele, vele onderzoeken die zijn gedaan door verschillende bureaus, die meten wat de merkwaarde van een fabrikant is. Het feit dat James Bond graag in een Aston rondrijdt, helpt daaraan natuurlijk ook mee.

Jarenlang werden de motoren zelf gebouwd, zowel de V8 als de V12. Dat maakte het merk misschien wel nóg cooler, want een Brits bedrijf dat alles in eigen huis bouwt is gewoon cool. Punt.

Dus wat was het schrikken toen de V8 ineens van AMG werd afgenomen…

Aston Martin gaat de V8 weer zelf bouwen

Het was natuurlijk een vrij logische stap, dat Aston Martin de motoren van Mercedes/AMG ging gebruiken. Niet alleen zijn die motoren op alle fronten beter dan de oude V8, ze voldoen ook beter aan alle milieu-eisen die aan motoren worden gesteld. Alleen zijn ze Duits, da’s dan weer jammer.

Maar er is goed nieuws voor de Anglofielen onder ons, Aston Martin gaat de motoren vanaf 2024 in eigen beheer in elkaar schroeven. De eerste auto die volledig in Engeland gebouwd gaat worden, dus inclusief de motor, is de Valhalla. Later krijgt de Vanquish de 4.0 V8 uit eigen huis ook.

Overigens verdwijnen de AMG V8’s uit de Vantage en de DB11. Daarvoor wordt een andere weg ingeslagen…

Alle motoren voortaan uit eigen huis

Naast de V8 levert Aston Martin natuurlijk ook modellen met een V12, zoals de nieuwe V12 Vantage. En ook die blokken worden sinds een jaar in de eigen fabriek in Engeland in elkaar gezet.

Behalve dan de V12 uit de Valkyrie, om het makkelijk te maken. Dat blok wordt weliswaar in Engeland gebouwd, maar niet bij Aston Martin. De mannen (m/v/x) van Cosworth nemen de bouw van dat pareltje voor hun rekening. En wil je weten hoe die auto ook alweer klinkt, klik dan op deze link!

Kortom, goed nieuws voor James en iedereen die Engeland lief heeft dus!