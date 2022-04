BREEK: Laadpaalklevers krijgen boete!

Wat? Ja. Je leest het helaas goed. Laadpaalklevers krijgen een boete. En ze moeten ‘m nog betalen ook! Handig.

Een elektrische auto is in veel opzichten erg prettig. Er is enorm veel koppel direct voor handen. Er zijn geen trillingen en nauwelijks geluiden. Het is relaxed toeven met een EV. Nu ze betaalbaarder worden, is het ook wel logischer dat we ze meer zien.

Maar het grootste nadeel is de accu. Dankzij de accu zijn de laadtijden vrij lang en is de actieradius beperkt. Als je een huis hebt met eigen inrit plus laadkabel, kun je het probleem grotendeels tackelen. Je vertrekt dan immers altijd met een volle accu. Maar dat geldt niet voor iedereen. Als je in de binnenstad woont en het moet doen met een gezamenlijke laadplaats, dan is het een uitdaging. Met dank aan de laadpaalklevers.

Doorn in het oog

Het probleem is dus dat die palen niet altijd bezet worden door de juiste auto’s. Soms staat er een reguliere auto op. Een andere mogelijkheid is dat de accuvan de EV al volgeladen is. Deze laadpaalklevers zijn een doorn in het oog voor veel gemeenten. Die willen natuurlijk dat de palen gebruikt worden door een auto die aan het laden is. Niet eentje die al een hele tijd vol is.

Een eigenaar voor een MG (een Chinese crossover, niet zo’n toffe Rover 75 met Mustang V8 en achterwielaandrijving) kreeg een boete voor het te lang in beslag nemen van een laadplaats voor EV’s. Omdat de man een elektrische MG reed, wilde hij natuurlijk niet geld uitgeven voor een boete. Daarom ging hij in hoger beroep. Daarbij ging hij tot en met (ja, echt waar) het hooggerechtshof.

Laadpaalklevers krijgen boete

De uitspraak van de rechter zal geen verrassing zijn, gezien de kop van dit artikel. De man in kwestie moet namelijk gewoon betalen. De parkeerinspecteur zag dat de MG met een groen lampje (indicatie voor een volle accu) onterecht op de parkeerplaats stond. De inspecteur schreef de boete niet direct uit. Nee, 1 uur en 59 minuten later stond de MG er nog steeds en toen pas kreeg deze een boete voor het ‘langdurig bezet houden van voor laden gereserveerde plek’.

De man in de MG vond 1 uur en 59 minuten niet langdurig. Ook vond de MG-rijder dat het onmogelijk is om in te schatten hoe lang het laadproces ging duren. Volgens de rechter is er gewoon een verachte laadtijd die de fabrikant opgeeft. Ook had de eigenaar een berekening kunnen maken. Hij zal de boete dus moeten betalen.

Via: AD.nl