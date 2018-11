Hier zijn de prijzen van de Tesla Model S en X verlaagd

Een strategische zet van de Amerikaanse autofabrikant.

Wie met korting een nieuwe Tesla wil aanschaffen moet even naar China fietsen. Het automerk strooit namelijk met blijvende kortingen in het Aziatische land en dat is niet omdat het bijna kerst is.

De Chinese overheid heeft namelijk een ‘China First’ beleid. Dat wil zeggen dat merken uit eigen land een voorsprong krijgen op merken uit andere landen. Je ziet het al jaren binnen het internetcircuit van China. Een merk als bijvoorbeeld Google wordt buitenspel gezet, waardoor Youku (de Chinese YouTube), WeChat (de Chinese Whatsapp) en Weibo (de Chinese Facebook) de overhand hebben.

Er zijn echter grote verschillen in vergelijking met de auto-industrie en de internetwereld. Waar een platform als Google of Instagram simpelweg geblokkeerd wordt, hebben automerken te maken met een importheffing. Dit is gedaan om lokale productie te stimuleren en om het aantrekkelijker te maken om een goedkopere auto van Chinese makelij te kopen.

Ook Amerikaanse auto’s hebben met die importheffingen te maken, waardoor een auto als een Tesla Model S behoorlijk aan de prijs is. Elon Musk ‘plaagt’ daarom de Chinese overheid door Tesla’s met korting aan te bieden ter compensatie van die importheffingen. Hierdoor liggen de prijzen niet hoger en is het voor een Chinees nog steeds aantrekkelijk om een Tesla te kopen in plaats van een goedkoper alternatief uit eigen land. De prijzen komen 12 tot 26 procent lager te liggen.

Tesla is vastberaden om China te veroveren. In de havenstad Shanghai komt een nieuwe megafabriek waar jaarlijks honderdduizenden Tesla’s geproduceerd gaan worden. Het zal de eerste nieuwe grote fabriek zijn buiten de bekende Gigafactory in Nevada, in de Verenigde Staten. Als de fabriek eenmaal opererende is, heeft Tesla niet langer te maken met de importheffingen omdat de auto’s niet vanuit de VS hoeven te komen.