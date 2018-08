Toestand Schumacher nog steeds onduidelijk en dat blijft zo

Jean Todt vindt zijn gezondheid none of your business...

Ondertussen is het alweer vijf jaar geleden dat Michael Schumacher zichzelf in levensgevaar bracht door een skiongeluk. De Duitser is sindsdien wel uit zijn coma ontwaakt, maar nog steeds niet volledig gerevalideerd. Hij slijt zijn dagen in zijn villa in Zwitserland, waar hij samen met familie het rustig aan doet totdat hij weer de oude is. Hoe lang dat duurt, dat weet niemand.

En dan bedoelen we niemand in de (bijna) letterlijke zin van het woord. Om Schumacher zijn rust te gunnen is er qua bezoek en situatie-updates geen ruimte voor media. Het zorgt misschien voor een hoop nieuwsgierige aagjes, maar het is beter voor Michael zelf. Er zijn echter wel belangrijke vrienden van de Duitse coureur die hem wel mogen bezoeken. Eén van hen is FIA-president Jean Todt.

De Fransoos bezoekt Schumacher regelmatig en dat zijn grotendeels vriendschappelijke bezoeken. Verschillende media denken vervolgens dat Todt een tussenpersoon is voor informatie. Maar dat wil hij niet, meldt Todt aan La Nacion. Hij voelt zich vereerd dat hij van Schumacher mag langskomen, maar alles van die bezoeken blijft tussen hen in. “Zijn gezondheidstoestand is een privéaangelegenheid”.

Todt doet dus uit respect geen boekjes open over de gezondheid van Michael. De berichten die wel naar buiten rollen moeten dus van de familie Schumacher zelf komen, zo niet, dan is er niks te melden. Todt is verder hoopvol, hij zei eerder al dat hij vertrouwen heeft in de revalidatie van Schumacher.