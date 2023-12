Lada Niva eindelijk modern! (voor standaard van 2009)

Deurvergrendeling en airco had ‘ie al, maar nu krijgt de Lada Niva nog eens wat baanbrekende nieuwe features.

Elke regio heeft zijn iconen en voor de regio ten oosten van Europa is de Lada Niva niks minder dan iconisch. Deze simpele en zeer potente 4×4 zorgt ervoor dat je de onbegaanbare paden van het Oeralgebergte waar elke auto zou stranden alsnog kan aanvallen. Het is tevens zo’n auto waar verandering te veel geld kost. De Lada Niva die momenteel nog nieuw verkocht wordt stamt uit 1977.

Lada Niva

Da’s geen probleem. In Rusland neemt men het niet zo nauw met al dan niet politiek correcte regels, dus de Euro-normen doorvoeren zegt Poetin dan ook njet tegen. Zo kan de Niva, maar eigenlijk alles van AvtoVAZ, lekker goedkoop geproduceerd worden op stokoude bases. Het verhaal van de Niva kent trouwens nog een grappige tweesprong toen Chevrolet de naam Niva ging gebruiken.

Deze Niva ‘voor de toekomst’ werd als Lada en Chevrolet Niva verkocht onder de samenwerking tussen GM en AvtoVAZ. Gek genoeg kocht Chevrolet later de naamrechten en kon je de Chevrolet Niva kopen, maar mocht Lada de naam Niva niet meer gebruiken. Lada heeft de Niva dus met een identiek uiterlijk verkocht als Lada 4×4.

Door het feit dat GM zijn banden met Rusland verbrak, kwam de naam Niva weer terug bij Lada. De inmiddels sterk gefacelifte Niva Travel zorgde ervoor dat Lada eigenlijk het perfecte duo kreeg. De uitgaande versie van de Niva Travel, de rebadge-Chevy, kost een luttele 1.198.000 Russische roebel (zo’n 12.000 euro). De originele Niva Legend, het vierkante model, kost nu nog 829.900 roebel of 8.359 euro. We zeggen niet dat de huidige status van Rusland motiveert om er te gaan wonen, maar de tijden dat je hier voor 8.359 euro een 4×4 met lage giering koopt is al lang voorbij, al dan niet er nooit geweest.

Hoe dat lukt? Simpel. Nee, dat was niet de start van een uitleg: door het simpel te houden. De techniek, het uiterlijk en het interieur zijn vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 2024. De Niva Travel mag dan wat moderner ogen, de basis voor dit model stamt ook alweer uit 1995. De interieurs verhullen dat niet bepaald (boven deze alinea de Legend, eronder de Travel).

Hoog tijd dus voor een update en die krijgen beide modellen! Wat mag je verwelkomen op je Niva? Apple CarPlay? Massagestoelen? Hybride aandrijflijnen? Nee. Je krijgt ABS. Mercedes bracht het eerste model met ABS uit in de jaren ’70 en in de jaren ’60 hadden bepaalde auto’s al een soortgelijk anti-blokkeersysteem. De Lada Niva heeft het niet en had het nooit, tot en met 2024 dan.

Er is meer! Lada meldt dat de Niva goedgekeurd is voor de Euro 5-norm. Terwijl elke autofabrikant momenteel met de handen in het haar zit of de Euro 7-norm gehaald wordt en de Euro 6d-norm al een lastige was, mag de Niva nu elke milieuzone in vanaf Euro 5. De standaard die in 2009 gezet werd, zeg maar.

Toch wat luxe

Goed, dit is de nieuwe standaarduitrusting. Elke Lada Niva heeft dus vanaf nu ABS. De Travel heeft echter een paar zeer luxueuze opties gekregen. Mag je dan nu massagestoelen zeggen? Nee. Het gaat om cruise control mét snelheidsbeperkingsfunctie, een boordcomputer, verlichting in de tellerbak en meerkleurige lichtmetalen velgen. Wij moesten ook even naar boven scrollen of we niet per ongeluk het persbericht van de Renault Clio uit 2001 aan het lezen waren, maar het is echt een recent persbericht van Lada.

Helaas zijn de Lada Niva en Travel daardoor wel een klap duurder geworden. In plaats van 8.359 euro mag je nu alles vanaf 9.342 euro aftikken voor de Niva. De Travel kost nu alles vanaf 12.242 euro en 71 cent. En dat is zonder opties, dus je zit waarschijnlijk zo op de 15.000 euro.