Houd de monocoque van je Ferrari LaFerrari heel

Herhaling: houd de monocoque van je Ferrari LaFerrari te allen tijde heel, anders mag je gewoon meer dan een miljoen aftikken om hem te repareren.

Een Ferrari kopen en bezitten is sowieso al geen goedkope hobby, maar af en toe zorgt Ferrari ervoor dat je wel heel diepe zakken moet hebben voor één van hun modellen. Modellen als de LaFerrari bijvoorbeeld. Toegegeven, je koopt voor de miljoenen die de in 2013 geïntroduceerde hybride hypercar kost ook een soort plekje in de Ferrari Hall of Fame. Die je al had aangezien je al een flinke Ferrari-collectie moest hebben om überhaupt een LaFerrari te mogen kopen.

Onderdelen

Je mag vinden van Ferrari en hun gang van zaken wat je wil, maar als je een garage vol met steigerende paarden hebt maak je wel deel uit van de elite van Maranello. Daar hoort dito service bij. Als jij een schuivertje maakt met je LaFerrari, is Ferrari echt de minste niet om hem tot in de puntjes verzorgd weer op orde te krijgen. Nadeel: de bedragen die je dan aan Ferrari verschuldigd bent zijn passend bij de hyper-exclusieve status van de auto.

Monocoque vervangen

Zo staat er op Threads, de nieuwe rivaal van X (voorheen Twitter) van Meta (voorheen Facebook, makkelijk hè) een post die een kostenplaatje lijkt te geven voor een nieuwe monocoque. Toegegeven, dat is een substantieel deel van de auto en een deel wat gewoon goed moet herbouwd worden na een eventuele beschadiging. Praat dat goed dat je er even 1.076.489 dollar (999.197 euro) voor mag aftikken?

Nieuw beschikbaar

Goed, die ‘elite-service’ van de LaFerrari wordt wel goedgepraat door het feit dat Ferrari dit nog zonder gezeur aanbiedt. De Ferrari LaFerrari is bijna 11 jaar oud en je mag er dus nog voor betalen alsof ‘ie gloednieuw is. Dat past wel bij de kilometerstanden die veel mensen waarschijnlijk op hun Laffe Arie hebben weten te klokken. (via @16vpete op Threads)