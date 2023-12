Nee! BMW doet briljante iDrive controller in de ban

BMW had een perfecte oplossing voor multimedia-bediening met hun iDrive controller. Daar gaat het merk nu mee stoppen.

In de late jaren ’90 en vroege jaren ’00 hadden automerken een probleem. Des te meer baanbrekende luxe features je toevoegt aan een auto, des te meer knopjes je nodig hebt om deze features mee te bedienen. Hoe maak je van een luxeauto-interieur geen absolute vuilnisbelt aan knopjes en schakelaars?

Scherm

BMW kunnen we niet perse aanwijzen als de grondlegger van een scherm aanbrengen in de auto, maar ze stonden wel aan het begin van de curve. Een touchscreen was des tijds nog niet je van het en dus was een scherm bedienen niet altijd even makkelijk. BMW kwam met een oplossing. Al zo vroeg te zien als de BMW Z9 Gran Turismo in 1999 zou het scherm te bedienen zijn met een ronde ‘controller’ die je kunt draaien en indrukken om door de menu’s te navigeren.

iDrive

De eerste productieauto waar deze controller, inclusief scherm en software, een rol ging spelen is de welbekende BMW 7 Serie (E65). Alles aan die auto straalt uit dat BMW het even helemaal anders ging doen. Het systeem heette iDrive en wie BMW een beetje kent weet dat BMW nog steeds die naam gebruikt voor hun infotainment in het algemeen.

Blijvertje

De draaiknop was een blijvertje. Vanaf elke volgende BMW, van klein naar groot, ging het infotainmentscherm met draaiknop-controller een rol spelen. De functionaliteit werd steeds groter, om uiteindelijk uit te komen op een knop waar je zelfs op de bovenkant kan schrijven. Om je bestemming in te voeren op de navigatie, bijvoorbeeld.

iDrive was dus een perfecte bediening voor het scherm, maar kreeg een geduchte concurrent naarmate de tijd vorderde. Namelijk het aanraakscherm. Toegegeven, die waren echt ruk in de eerste gangbare vormen vanaf de late jaren ’00 (we rekenen de Buick Reatta uit 1991 even niet mee), maar dankzij smartphones, tablets en alles waar touchscreens de norm werden, evolueerde het touchscreen in de auto mee. Het waren zowel BMW als Audi en Mercedes die er lange tijd geen brood in zagen en stug door bleven gaan met hun controllerbediening, zonder touchscreen. Audi’s MMI en Mercedes’ Comand kozen namelijk voor eenzelfde soort bediening als iDrive.

Volgende stap

Alle drie de merken maakten dan ook zo laat als vijf jaar geleden een ommezwaai. Mercedes veranderde Comand naar MBUX met touchscreenbediening. De controller bleef, maar als een soort touchpad waarop je kon swipen om te bedienen, geen draaiknop. Audi stopte volledig met de controller in de middenconsole en je kreeg twee touchscreens met haptische aanraakfeedback. En BMW? Die koos voor de keuze aan de klant laten. Vanaf pak ‘m beet de 3 Serie (G20) werd het centrale scherm een touchscreen, maar je mocht hem ook nog met de iDrive-controller bedienen. Kijkend naar interieurs van bijvoorbeeld de iX en nieuwe 5 Serie zie je een revolutie qua design, maar nog steeds een iDrive-knop.

iDrive controller verdwijnt

Kijk je echter naar de interieurs van de (i)X1, (i)X2 en de 2 Serie Active Tourer, dan valt op dat de iDrive controller nergens meer te bekennen is. De 2 Serie Gran Coupé en 1 Serie krijgen binnenkort ook een update en daar zal deze ook verdwijnen. En daar blijft het niet bij.

Frank Weber, hoofd van R&D bij BMW, meldde namelijk bij de viering van 25 jaar BMW in Silicon Valley dat ook het ‘Neue Klasse’ interieur de iDrive controller in de ban doet. Aangezien Neue Klasse alomvattend wordt voor het nieuwe BMW, is de realiteit simpel. Het is over en uit voor de iDrive controller. BMW gaat vanaf heden alle functionaliteit naar het touchscreen verhuizen.

Is dat een grote verrassing? Nee, touchscreens zijn nou eenmaal het manusje-van-alles als het om bediening gaat. Touchscreens tijdens het rijden blijven een dingetje, maar daarom krijgt het moderne BMW-interieur haptische knopjes op het stuur om zaken die je snel wil instellen aan je vingertoppen te houden. Toch zien we geen sneltoetsen voor de airco, wat toch hetgene is dat je het meest bedient. Misschien moeten merken eens terugkijken naar de Lincoln Navigator uit 1999 waar de aircobediening op het stuur zat. (via BMWBlog)