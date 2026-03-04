Laden met 2 kilometer per seconde is mogelijk, maar kost wel wat

Snelladen begint nu wel echt op tanken te lijken

‘Even je accupakket volgooien’ begint bijna een term te worden die we binnenkort kunnen gaan gebruiken. Een laadsessie hoeft namelijk amper nog 5 minuten te duren om daarmee 400 kilometer verder te komen. Tenminste, als het aan BYD en diens nieuwe laders ligt.

De Chinese autobouwer zou namelijk hard werken aan de uitrol van 1.360 kW liquid-cooled flash chargers. Vooralsnog alleen in China, maar de ontwikkeling toont wel dat ook de laders steeds sneller worden. Belangrijker nog: dat er ook serieuze nadelen aanzitten.

Grote installaties met vloeistofkoeling

Hoe mooi de belachelijk hoge laadsnelheid ook klinkt, in de praktijk is er heel wat voor nodig om dat mogelijk te maken. Niet alleen bouwt BYD daarom vrij grote installaties om een constante minimale toevoer van 1.000 Volt en 1.000 Ampere mogelijk te maken, ook komt er een aanzienlijke koelinstallatie bij kijken.

Dat laatste is nodig om het piekvermogen van 1.360 kW mogelijk te maken zonder dat de laadsessie in vuur en vlam eindigt. Zulke hoge vermogens door een kabel naar een voertuig pompen levert immers de nodige hitte op, wat vraagt om specifieke vloeistofkoeling. Die gaat in het geval van de lader van BYD zelfs zo ver dat er een speciale dubbele laadkop is ontwikkeld die gekoeld kunnen worden.

Stabiliteit is ook belangrijk

En dan zijn we er nog niet, want bij deze laders is ook nagedacht over netcongestie, laadpieken en onstabiele stroomlevering over het algemeen. De Flash Chargers hebben daarom allemaal hun eigen opslag die in daluren wordt opgeladen en wordt ingezet op de laadsnelheden, ook in geval van het wegvallen van het net, op peil te houden.

Uiteindelijk maakt het voor de eindgebruiker natuurlijk niet heel veel uit. Die steekt de stekker erin en is na vijf minuten weer weg. Maar het geeft wel aan dat de aanleg van de MW+ snelladers iets meer voeten in de aarde heeft. En dat wordt natuurlijk wel doorberekend aan de lader…