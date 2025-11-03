Autoblog.nl

Snellaadtest 2025: de harde waarheid over laden in Nederland

In deze video testen we opnieuw hoe het gesteld is met snelladen in Nederland.

We bezoeken verschillende laadlocaties – van Ionity tot Fastned, Tesla Superchargers en minder bekende aanbieders zoals Allego, EcoTap en BP Pulse – en delen onze bevindingen over snelheid, betrouwbaarheid, voorzieningen en prijs.

Uit onze enquête blijkt dat meer dan de helft van de EV-rijders vooral in het buitenland snellaadt, bijvoorbeeld tijdens vakanties. Thuisladen blijft de norm, maar dat verandert snel nu steeds meer mensen elektrisch gaan rijden en niet iedereen thuis een laadpaal heeft

