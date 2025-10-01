Extreem snel laden voor weinig geld. Dat kan tegenwoordig gewoon

Da’s het beste van twee werelden toch? Wel erg snel laden, maar niet al je geld eraan uit hoeven te geven. Ideaal!

We hebben het natuurlijk over XPENG. Het merk breidt zijn aanbod in de Benelux uit met twee nieuwe modellen: de G6 Standard Range en de G9 Standard Range. Daarmee komt er naast de al bekende Long Range- en Performance-versies nu ook een instapoptie voor wie vooral snel wil laden en een nette actieradius zoekt.

Dat laden is meteen het sterkste wapen. Zowel de G6 als de G9 gaan van tien naar tachtig procent in twaalf minuten. De G6 doet dat met 382 kW laadvermogen, de G9 zelfs met 445 kW. Voor wie geen zin heeft om een halve dag bij de paal te wachten, klinkt dat als muziek in de oren. En wie wil dat nou?

Extreem snel opladen voor weinig geld

De cijfers: de G6 Standard Range haalt 470 kilometer (WLTP), de G9 Standard Range 502 kilometer. Prima waardes voor de praktijk, zeker gezien de scherpe prijzen. De G6 start in Nederland bij € 43.990, de G9 bij € 59.990. De eerste leveringen worden verwacht in het eerste kwartaal van 2026.

XPENG blijft ondertussen trouw aan zijn strategie om techniek zelf te ontwikkelen. Denk aan aandrijflijnen, software en de elektronische architectuur. Dat moet de controle over kwaliteit en innovatie vergroten, al klinkt het ook een beetje als: wij doen het liever zelf dan vertrouwen op anderen. Maar ja, geef ze eens ongelijk.

Wat betekenen deze modellen voor de markt? In elk geval dat de concurrentie er een serieuze prijsvechter bij heeft die bovendien erg snel kan laden. Of dat genoeg is om klanten te trekken van de bekende namen, zal in 2026 blijken. Maar deze modellen zouden de gevestigde namen op z’n minst een beetje nerveus moeten maken.