Dit wordt de opvolger van de LaFerrari!

Met dank aan een Autoblog-lezer hebben we hete spyshots van de LaFerrari-opvolger.

Je zou het niet zeggen als je er eentje ziet, maar de LaFerrari is al 10 jaar oud. Om de topmodellen echt speciaal te houden moet Ferrari natuurlijk niet te snel met een opvolger komen, maar langzamerhand wordt het wel tijd voor een nieuwe hypercar. We weten namelijk al heel lang dat deze auto in de pijplijn zit.

We hadden in april al spyshots gekregen van de LaFerrari-opvolger, maar nu hebben we foto’s waarop we de auto nog een stuk beter kunnen bekijken. Autoblog-lezer @chrisc zit in Italië en wist in Maranello dit prototype te spotten.

Op deze foto’s lijkt het vooral een kruising tussen een Gumpert Apollo en een Corvette, maar niet getreurd: waarschijnlijk is dit niet het definitieve design. De prototypes voor de LaFerrari zagen er destijds ook heel anders uit dan het uiteindelijk product.

Toch zeggen deze spyshots wel iets. Waar de LaFerrari een gelikte hypercar was met vloeiende lijnen, wordt de opvolger waarschijnlijk meer een raceauto voor de straat. Reken er dus op dat ook de productieversie een achtervleugel krijgt. Alleen dan wat minder lelijk.

Wat kunnen we verwachten qua aandrijflijn? Je zou zeggen een V12, want de 12Cilindri heeft ook nog een V12. Op beelden die gemaakt zijn op Fiorano horen we echter niet het typische gejank van de V12. We vrezen dus dat het een V6 hybride wordt, net als de 296 GTB. Eerlijk is eerlijk: deze aandrijflijn heeft wel ‘race pedigree’, want hiermee won Ferrari Le Mans.

Race pedigree of niet, zonder V12 is zo’n Ferrari hypercar toch een stuk minder speciaal. En ja, we weten dat de Ferrari 288 GTO en F40 ook geen V12 hadden. Maar die hadden ten minste nog een V8.

Voordat we al te veel conclusies gaan trekken over het design en de aandrijflijn, zullen we maar even rustig afwachten op de onthulling. Die vindt naar verluidt in het najaar plaats. Dan wordt de Big Five dus een Big Six.

Nogmaals dank een @chrisc voor de foto’s! Ben je net als Chris iets bijzonders tegengekomen op vakantie? Dan zien we ook jouw foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots. Als je in de beschrijving #vakantiespot2024 vermeldt maak je ook nog eens kans op een BMW Powerslide Training. Daarnaast zullen we de vakantiespots bundelen in een of meerdere leuke artikelen.