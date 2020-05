Drie auto’s met een bijzonder lage kilometerstand

In tien jaar nog geen 10.000 kilometers met de Ford Ka of in 8 jaar nog geen 9.000 kilometer met de Ferrari FF.

Een oude auto met een ontzettend lage kilometerstand, het blijft een beetje discutabel. Zou de kilometerstand wel kloppen of is deze teruggedraaid. Het checken van de kilometerstand is een paar seconde werk en scheelt een hoop zorgen achteraf. We vonden ook een aantal auto’s met écht een lage kilometerstand. Naast het struikelen over Suzuki Celerio’s, Ford Ka’s en Hyundai i10’s vonden we ook wat bijzondere exemplaren.

Lage kilometerstand controleren

Het terugdraaien van tellers is sinds 2014 verboden. Om de kilometerstand te kunnen controleren is er de Nationale Autopas (NAP). De RDW heeft de taak overgenomen om de tellerstanden te registreren en informatie te geven over de tellerstanden. RDW-erkende bedrijven zijn verplicht om de kilometerstanden te registreren. Zo ontstaat er een oplopende reeks tellerstanden. De eigenaar van een auto kan bij de RDW een tellerrapport opvragen. Als koper kun je alleen het oordeel opvragen. Geen zorgen, dit is gratis. Je hebt daarvoor alleen het kenteken en de kilometerstand nodig. Als een auto uit het buitenland komt kan de RDW geen oordeel geven. Je zult dan moeten vertrouwen op de blauwe, bruine of groene ogen van de verkoper.

Geen boodschappenwagentje

Deze snelle Fiat 500 Abarth heeft nog maar 7.399 kilometer op de teller staan. Het label NAP gecontroleerd laat zien dat deze auto een oplopende reeks tellerstanden heeft. Ontzettend weinig kilometers gemaakt in vijf jaar tijd. Dit 190 pk krachtige bommetje is een speciale uitvoering. En uniek: dat zie je in de prijs weer terug. Op de opties is ook niet bezuinigd. De eigenaar vinkte namelijk voor 26.500 euro het volgende aan:

– 7SG Kit 124 Speciale

– 7SE Kit Innesti Frontali

– 7SF Kit Carbonio

– 7SH Kit Pista

– 7UW Racing Windows

Ferrari met weinig kilometers

Deze Italiaanse schone in de kleur Blu Pozzi 521 heeft een logische tellerstand van 8.950 kilometer en is compleet met zijn gehele historie. De aankoopfactuur met een eindbedrag van 425.000 euro is ook nog aanwezig. De FF is de eerste shooting brake van Ferrari en kwam met een V12 onder de kap. Goed voor 660 pk en met de 7-traps automaat doe je een 0-100 sprintje in 3,7 seconde. Een vraagprijs is bij deze advertentie niet vermeld.

Van een oud vrouwtje geweest

Een bekend verkooppraatje: “Deze is van een oud vrouwtje geweest.” Bij deze auto weten we het niet zeker, maar de kans is erg groot. Dit was de auto met de meest verbazingwekkend lage kilometerstand. Deze auto heeft namelijk in 12 jaar gereden wat de meeste AB-lezers in een maand rijden. Bovenstaande auto’s zullen misschien hun waarde behouden door er weinig mee te rijden. Al is dat een beetje als voorzichtig zijn met je vriendin voor de volgende. Bij deze Suzuki zal de waarde er niet toe doen. Deze Suzuki Swift uit 2008 heeft nog maar 3.713 kilometers erop staan. De automaat komt van de eerste eigenaar en heeft ook een NAP check gehad. Het kan dus echt.

Kilometerstand

Op Marktplaats zijn er een hoop soortgelijke voorbeelden te vinden. Fiat Panda’s uit 2015 met nog geen 9.000 kilometer op de klok maar bijvoorbeeld ook een Toyota iQ uit 2011 met 8.115 kilometer. Er staan vooral veel stadsauto’s met weinig kilometers te koop aangeboden maar er zijn ook uitzonderingen zoals een Nissan Qashqai met maar 6.580 kilometers aan ervaring uit 2015.

Heb jij al weleens een auto aangeschaft met een extreem lage kilometerstand? Laat het weten, in de comments!