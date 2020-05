Toyota Venza is helemaal nieuw én bekend

Met de nieuwe Toyota Venza ben je helemaal het premium mannetje (m/v).

Er gaan dagen voorbij dat de Toyota Venza niet behandeld wordt op Autoblog. Daar is een heel goede reden voor, want de auto is namelijk nooit in Nederland geleverd geweest. En in tegenstelling tot een Toyota Starlet Glanza V kon je de auto nooit in Gran Turismo digitaal over de Apricot Hill Raceway jagen.

Korte opfriscursus

Daarom even een korte opfriscursus voor aspirant Venza bestuurders. De eerste generatie Toyota Venza (AV10) kwam in 2008 op markt. De Venza stond op de bodemplaat van de Camry (XV40) en maakte ook gebruik van diens techniek.

De instapmotor was een 2.7 viercilinder, tegen meerprijs kon je een 3.5 V6 krijgen. De Venza was een soort crossover-dinges-geval en bleef in productie tot 2015. De Venza kreeg geen opvolger. Niemand heeft geprotesteerd. Sterker nog, de Toyota-dealers hebben er een paar jaar over moeten doen om de voorraas 2014 en 2015 modellen te slijten.

Gloednieuw

Tot nu! Want dit is de gloednieuwe Toyota Venza! Mocht de auto je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. In tegenstelling tot de vorige generatie heeft Toyota wat minder zijn best gedaan. Het is namelijk gewoon een Toyota Harrier. Om het lekker verwarrend te maken, de Harrier was vroeger de Japanse versie van de Lexus RX. Na twee generaties werd de Harrier een soort grote luxe RAV4.

Tussen RAV4 en Highlander

Zo kun je de Toyota Venza dan ook een beetje het beste beschouwen, een model boven de RAV4, maar onder de Highlander. In technisch opzicht is er niet veel spannends te melden. De auto staat op het TNGA-platform en biedt plaats aan vijf personen.

Hybride

De Toyota Venza heeft een atmosferische 2.5 viercilinder, gekoppeld aan een elektromotor. Een hybride aandrijflijn, dus.. De combinatie is goed voor 218 pk. De auto is in principe voorwielaangedreven, maar de achterwielen kunnen bijspringen als de omstandigheden daarom vragen. Niet heel spannend, gewoon keurig.

Rebadge

Qua design is het duidelijk dat er sprake is van een rebadge. Wie aandachtig de Toyota Harrier bekeken heeft, zal misschien een paar kleine wijzigingen zijn. Waarschijnlijk niet. De auto zal in de States zo’n 30.000 dollar gaan kosten. Of de Toyota Venza (of Harrier) ook naar Nederland komt, is niet bekend.