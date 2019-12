Verstappen verdient veel meer pegels dan Leclerc

Een terechte afspiegeling van de kwaliteiten van beiden?

Afgelopen week werd duidelijk dat Charles Leclerc zich de gelukkige ondertekenaar mag noemen van een kersverse superdeal bij Ferrari. Vlak voor de kerst wist de Monegask zich daarmee niet alleen verzekerd van een stoeltje bij team rood tot en met 2024, maar ook van ettelijke toekomstige miljoenen extra op zijn bankrekening. Al met al lekker nieuws dus in de dure decembermaand, zou je zeggen.

Maar moet Leclerc inderdaad wel blij zijn met zijn deal? Het is allemaal relatief natuurlijk, maar we hebben onze twijfels. Kwaliteitspublicatie Corriera della Serra meent namelijk te weten dat Leclerc ‘maar’ negen milli per jaar gaat verdienen. Dat is weliswaar ongeveer drie keer zoveel als CL16 het afgelopen jaar gepakt zou hebben, maar aanzienlijk minder dan teamgenoot Vettel naar verluidt toucheert. De Duitser verlangt voor zijn ludieke spinnetjes jaarlijks ruim dertig miljoen van zijn team.

Tevens is het nieuwe loon van Leclerc lager dan dat van zijn geijkte rivaal Max Verstappen. Volgens de laatste koers zit onze held op een basissalaris van 11,5 miljoen, wat door middel van bonussen voor puike prestaties bovendien nog explosief kan stijgen. Deze strijd heeft Max dus vast gewonnen.

Of de Corriera er rekening mee houdt dat Leclerc vast ook nog wel wat extra pegels krijgt voor een overwinning hier en daar weten we niet, maar toch lijkt het erop dat Charles heeft gekozen voor zekerheid boven ultiem verdienvermogen. Met de aanstormende budgetcap die effectief wordt in 2021 was het immers juist de verwachting dat de salarissen van de beste coureurs nóg verder zouden exploderen. Als er daadwerkelijk een biedoorlog losbarst, dan kan LEC daar nu niet meer van profiteren.

Daar staat tegenover dat er naar verluidt ook geen manier is waarop Ferrari onder het contract uit kan. Zelfs als de jonge Charles zich in de komende jaren volledig verliest in koolhydraatrijke pasta en daarna weggeblazen wordt door teamgenoten Vettel en Hamilton, moet Ferrari hem toch in zo’n rode bolide blijven hijsen. Nou ja, of hem de milli’s overmaken en met vakantie sturen natuurlijk…