Lamborghini Aventador 'Yamamoto' is uitgedost op z'n Japans - Autoblog.nl

Bij een drukke stad als Tokyo hoort een druk thema.

Als je zeker wilt weten dat een special edition iets bijzonders is moet je een modeontwerper inschakelen. Die mensen hebben meestal een geheel eigen smaak, waardoor ze iets unieks kunnen creëren. Of een auto daar mooier van wordt is vraag twee, maar dat is van ondergeschikt belang. Kleine tip voor autofabrikanten: vraag niet Ronnie Fieg iets te ontwerpen. Hij plakt namelijk alleen zo veel mogelijk logo’s van zijn kledingmerk op de auto.

Bij Lamborghini hebben ze weer een gelegenheid gevonden om een speciale Aventador te maken. In Tokyo is er namelijk een nieuwe Lounge geopend met een Ad Personam Studio. Je vraagt je nu misschien af: wie is Ad Personam? Ad is de naamgenoot van onze gewaardeerde collega Ad Vertorial en hij is in zijn eentje verantwoordelijk voor de speciale uitvoeringen van Lamborghini.

Tokyo

Oké, nu serieus: Ad Personam is de afdeling die verantwoordelijk is voor de speciale uitvoeringen van Lamborghini. Eerder openden de Italianen al een Lounge in New York en nu openen ze nog zo’n exclusieve toko in Tokyo. Om dit extra luister bij te zetten presenteert Lamborghini de Aventador S Yamamoto.

Yamamoto

De volgende vraag is dan natuurlijk: wie is Yamamoto? Er zijn twee opties. De eerste is dat dit een verwijzing is naar Isoroku Yamamoto. Hij was een Japanse admiraal en het brein achter de aanval op Pearl Harbour. De tweede optie is dat de naam verwijst naar Yohji Yamamoto. Hij is een bekende Japanse modeontwerper. We gaan gemakshalve even uit van optie twee.

Onbegrijpelijk

Dat de Aventador Yamamoto geïnspireerd is op Japan is in ieder geval duidelijk. De patronen doen namelijk behoorlijk Japans aan en de Japanse karakters nemen alle twijfel weg. De kleuren en vormen zijn geïnspireerd op de mode van Yamamoto. In het interieur zijn trouwens ook Engelse teksten te lezen, maar die zijn net zo onbegrijpelijk als de Japanse teksten.

Het schijnt dat er niet meer dan één Aventador Yamamoto gebouwd wordt. Die zal ongetwijfeld wel een baasje kunnen vinden. Als ze namelijk ergens van extravagante Lamborghini’s houden is het wel in Japan.