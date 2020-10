Ford Bronco is er nu ook met brute 750 pk sterke V8 - Autoblog.nl

Naast een retro uiterlijk heeft de Ford Bronco nu ook een bijpassende aandrijflijn.

Het lijkt erop dat Ford met de Bronco een schot in de roos heeft gedaan. Het eerste concept van een moderne Bronco stamt al uit 2004, maar was het dan eindelijk zo ver: Ford presenteerde de nieuwe Bronco. Het lange wachten was niet voor niets: we kunnen niet anders zeggen dan dat het een zeer geslaagde interpretatie is van het origineel.

Bij zo’n dikke Amerikaanse retrowagen heb je natuurlijk ook het liefst een dito motor. Dat valt in eerste instantie nog een beetje tegen. In zo’n auto wil je geen 2.3 viercilinder Ecoboost-motor. Er is weliswaar een biturbo V6 met 314 pk, maar wat je eigenlijk wilt is een dikke V8.

Hennessey kan nu in deze behoefte voorzien, want ze hebben een 5.0 V8 in de Ford Bronco gelepeld. Zo kennen we de Amerikanen weer. Hennessey noemt hun creatie de VelociRaptor. Bij de Ford F-150 Raptor was dit een logische naam, maar bij de Bronco wat minder, omdat daar nog geen Raptor-versie van is.

Hoe dan ook, de V8 komt gewoon uit de schappen van Ford en is gekoppeld aan een tientraps automaat. Het vermogen is maar liefst 750 pk, meer dan het dubbele van de huidige topversie van de Bronco. De Ford Bronco doet nu 0-60 mph in 4,5 seconden. Dat claimt Hennessey in ieder geval, maar je weet het nooit met claims van Amerikanen.

Om te laten zien dat je niet met een lullig vierpittertje rijdt, krijgt de Ford Bronco van Hennessey ook wat optische upgrades. Dit betekent onder andere een nieuwe motorkap met luchthapper, grotere velgen, dito banden en retro striping. Ook is de ophanging aangepakt en heeft de VelociRaptor een nieuw uitlaatsysteem gekregen.

De Hennessey Ford Bronco zal een zeldzame verschijning worden. Voor het modeljaar 2021 gaat de Texaanse tuner niet meer dan 24 exemplaren bouwen. Deze kosten $225.000 per stuk. In Nederland kijken we nergens meer van op, maar voor Amerikaanse begrippen is dit best wel een stevig prijskaartje. Dat is namelijk ruim vier keer de prijs van een standaard Bronco met V6.

Ben je geen fan van Hennessey en wil je toch een extra brute Ford Bronco? Niet getreurd, Ford heeft zelf ook nog een Performance-variant in de pijplijn zitten. Die krijgt waarschijnlijk alleen geen V8. Degenen die een achtcilinder in hun Ford Bronco willen, zullen dan toch bij Hennessey aan moeten kloppen.