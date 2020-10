Deze BMW M4 en E30 M3 zijn schaamteloos - Autoblog.nl

Rood is doorgaans de kleur van schaamte, maar in dit geval is het de kleur van schaamteloosheid.

Autofabrikanten die gaan samenwerken met modeontwerpers: het is niet altijd een gouden combinatie. Vorige maand zagen we nog waar de samenwerking tussen Mercedes en ontwerper Virgil Abloh toe leidde: een gedrocht van jewelste.

Nu heeft ook BMW de handen ineengeslagen met een ontwerper. Het gaat om Ronnie Fieg, die vooral schoenen ontwerpt en tevens de eigenaar is van kledingmerk X*. Daarnaast schijnt hij ook BMW-liefhebber te zijn, want hij bezit een compleet gerestaureerde rode M3 E30 uit 1989.

Ronnie is nu door BMW uitgenodigd om de nieuwe BMW M4 een make-over te geven. Om te beginnen heeft hij de one-off de kleur Zinnoberrot gegeven. Dat is de kleur die origineel op de E30 werd geleverd, maar vandaag de dag niet meer in het kleurenpallet van BMW zit. Op zich een mooie verwijzing naar de voorvader van de M4 en het levert mooie plaatjes op met de auto’s naast elkaar.

So far, so good. Wat is er nog meer veranderd? De BMW M4 is verder uitgevoerd met ‘exclusieve details’. Dat klinkt leuk, tot je ziet wat deze exclusieve details zijn. Die bestaan namelijk uitsluitend uit logo’s van Ronnie’s merk X. De logo’s zijn allemaal vervangen door merk X-logo’s en de bekleding heeft ook een patroon dat volledig bestaat uit logo’s van merk X.

Dit voegt dus helemaal niets toe aan de auto en is puur schaamteloze promotie van merk X. Alsof het niet erg genoeg is dat BMW dit faciliteert is, doen ze ook nog eens net alsof dit een hele speciale uitvoering is. Het zal BMW op deze manier waarschijnlijk niet veel moeite kosten om meer ontwerpers te vinden die samen willen werken.

*We trappen lekker niet in deze schaamteloze pr-stunt van merk X. Oké, op de foto’s zijn de logo’s alsnog te zien, maar het was teveel moeite omdat allemaal weg te fotoshoppen. Vooral het interieur.