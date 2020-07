Lamborghini blijkt geen EV, wordt afgevoerd

Deze dikke vette Lamborghini met ICE moet plaats maken voor EV’s. Een plaatje dat meer symbool staat voor deze tijd in de autowereld zal lastig te vinden zijn.

Het zijn roerige tijden in de autowereld. Dat bleek de afgelopen twee weken nog maar eens. Tesla wist in Q2 ondanks Corona iets van 90.000 auto’s af te zetten. Het merk verkoopt nu circa 15.000 auto’s per maand in China en de fans zien dat als het ultieme bewijs dat Tesla de autowereld nu regeert. Op basis van enthousiasme doen ze dat zeker. Elon Musk gooide zoals zijn gewoonte is nog wat olie op het vuur door short shorts op de markt brengen. Om het succes er nog even in te peperen bij de mensen die nog steeds wedden op de neergang van het merk.

En toegegeven, Musk beleeft momenteel natuurlijk een ongekende purple patch. Hij heeft twee mensen de ruimte in geschoten en zijn autobedrijf lijkt moeilijke tijden te kunnen trotseren terwijl de ICE bouwers verschrompelen. Zo’n beetje alle overheden op aarde gooien geld tegen EV’s aan en Tesla is in de beste positie om keihard te profiteren. Alles lijkt op zijn plaats te vallen voor de Muskias. Zodoende doemt zich de vraag op: is Tesla de bubbel die het lijkt te zijn, of is er nu echt sprake van de welbekende paradigm shift? Is de ICE nu echt dood?

Een Lamborghini rijder in Frankfurt ondervond afgelopen week op pijnlijke wijze dat de tijd van de Dino bedreigd wordt. Zijn glimmende, begeerlijke, groene Huracan Evo Spyder werd door de Polizei zonder pardon afgesleept. Het vergrijp: parkeren op een plaats waar hij een laadpaal blokkeerde. Foei toch. De fietsende beambte had er in de regen geen zin in om de Lambo-rijder hiermee weg te laten komen. Het resultaat zie je op de foto.

https://twitter.com/Polizei_Ffm/status/1280836631503745024/