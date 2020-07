Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Stiermarken 2020

Wie gaat er in alle vochtigheid vandaag vandoor met pole?

De hele week werd er al over gesproken: het zou dit weekend weleens keihard kunnen regenen in Oostenrijk. Nou kennen we dat verhaaltje al langer dan vandaag. Waar Piet Poulusma ons het liefst een zonnige dag in het vooruitzicht stelt, is dat bij de metereologen van de F1 precies andersom. Zij weten immers dat de meeste epische sessies in het natte verreden worden. Dan moet je dus wel gaan kijken als fan.

Meestal verdwijnt de belofte van regen op het moment suprême echter als sneeuw voor de zon. Maar vandaag is niet zo’n dag! Het is lekker vochtig in de Oostenrijkse Alpen. Probleem is echter dat het volgens de wedstrijdleiding té hard regent. Kom op FIA, kap nou eens met deze onzin. Kan je een keer reclame maken voor de sport, krijgen we dit weer. Het is potverdikke (nog) geen IndyCar…

Helaas komt ondanks het feit dat we gewoon een heli zien vliegen de mededeling dat de start van Q1 voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Dat wordt dus weer even noodgedwongen de waiting game spelen. Schrale troost is een blik op Twitter werpen, daar weet men wel raad met deze diepe teleurstelling. Het wachten duurt uiteindelijk 46 minuten…

Q1

Goed, daar gaan we dan. Ferrari zit op te letten en heeft haar auto’s vooraan staan bij het stoplicht in de pits. Meestal zullen in deze omstandigheden de laatste rondjes in de sessie de beste zijn. Doch als de rijders losgaan op de full wets krijgen velen te horen dat het naar verwachting harder gaat regenen. In dat geval is het natuurlijk heel belangrijk meteen een redelijke tijd op de klokken te zetten.

Terwijl Verstappen aangeeft dat hij geen bal ziet, zijn de Ferrari’s in eerste instantie ook de snelste van het veld. Maar de ranglijst lijkt op een flipperkast, iedere nieuwe ronde kan een coureur bij wijze van spreken van de laatste naar de eerste stek brengen. Precies dit is de reden dat er juist wel gereden moet worden als het een beetje regent. Latifi en Albon en Grosjean laten met een aantal uitglijders zien dat er wat gevraagd wordt van de coureurs. Voor Racing Point had het beter droog kunnen zijn zo lijkt het. De roze Mercs zijn opeens in de onderste regionen van de tijdlijst te vinden.

De McLarens daarentegen gaan als een speer. En ook de Renaults zitten er lekker bij. De krachtbron van de Fransen heeft misschien geen 1.000 pk, maar met de driveability zit het kennelijk wel goed. Giovinazzi lijkt aan het eind van de sessie op weg zich veilig te rijden, maar hij schiet van de baan. Sommige coureurs zitten echter nog wel op groene sectoren. Gasly en Kvyat plaatsen zich dik in de top-10. Latifi kan voor een verrassing zorgen door een plek in Q2 te veroveren. Maar dat lukt de rookie in tegenstelling tot teammaat Russell niet. Toch hoeft de Canadees zich vandaag niet te schamen. Hij staat voor GIO en GRO en vlak achter gerespecteerde coureurs als RAI en PER. Het olijke vijftal gaat niet door naar Q2.

De afvallers: Raikkonen, Perez, Latifi, Giovinazzi, Grosjean

Q2

En nu maar hopen dat het niet te snel opdroogt. De missie is feitelijk hetzelfde als in Q1: snel een tijd op de klokken zetten voor het geval dat. Vettel zoekt als eerste de baan op, maar zet geen geweldige tijd neer. De Mercs zijn twee seconden sneller. Verstappen laat dan even van zich horen door opeens naar een 1:18.1 te gaan. De Nederlander is daarmee op dat moment een dikke halve seconde sneller dan de zwarte brigade.

Ferrari bevindt zich andermaal op de schopstoel. Vorige week was het Vettel die net buiten de boot viel terwijl Leclerc op het nippertje door mocht naar Q2. Dit keer lijkt het scenario zich andersom af te spelen. Leclerc pit echter met nog enkele minuten te gaan voor een nieuwe set full wets. Even kijken of dat hem wat brengt, want Verstappen meldt ondertussen meer regen.

De situatie is Seb op 10 met een 1:19.545 met 83 duizendsten daarachter Leclerc, acht duizendsten daar weer achter Russell, negen duizendsten daarachter Stroll en 72 daarachter Kvyat. Er is iets meer regen, maar Albon verbetert zijn tijd. Het kan dus nog! Trekt Leclerc ‘m eruit, of rijdt iemand beide Ferrari’s uit Q3? Neen ende neen. Het blijft gewoon zoals het was. Vettel en Leclerc dus weer 1:1 in het kwalificatieduel. Puik nieuws voor de nieuwe teammaat van Max Verstappen…Of euhm…Ja.

De afvallers: Leclerc, Russell, Stroll, Kvyat, Magnussen

Q3

En dan. In het droge had Verstappen vorige week geen kans tegen de Mercs, maar hoe zit dat op een opdrogende baan? Dit keer laat Ferrari verstek gaan bij het treintje voor het stoplicht. Vettel besluit even te wachten en met zo warm mogelijke banden het ruime sop te kiezen. Wie is dan wel de machinist van de trein? Wel, Max Verstappen natuurlijk! MV33 heeft wel trek in een rondje zonder spray op zijn snufferd.

Als we onboard meerijden met de Nederlander zien we dat hij zoals gebruikelijk wat creatieve lijnen rijdt op de natte baan. We horen echter ook hoe de achterwielen vergeefs naar grip zoeken bij het uitaccelereren van bocht drie. Verstappen zet een 1:21.800 neer. Dat lijkt niet geweldig, maar Hamilton is bij zijn eerste poging langzamer. Het is dus weer wat natter geworden op de baan.

Verstappen verbetert zijn tijd in de tweede ronde, maar Hamilton gaat nu wel harder. Het verschil is bijna drie tienden. Dan laat Bottas van zich horen: hij pakt de beste tijd af van zijn teamgenoot. Echter stelt daarna HAM weer orde op zaken. Krijgen we hier een grote tombola tot aan de laatste secondes? We zitten ons al te verkneukelen, maar Verstappen beklaagt zich helaas dat hij niks kan zien. Dat is dan weer jammer. Albon steekt de Nederlander zelfs brutaal voorbij voor P3.

Als Gasly opeens naar P3 gaat, zien we dat we inderdaad een ‘betere baan’ hebben aan het eind van de sessie. Jubelend kijken we toe hoe Verstappen andermaal P1 pakt. Maar dan toch weer de klap in het gezicht: Hamilton is bijna acht tienden van een seconde sneller. Ouch ouch ouch.

Maar wat gebeurt hier! Ocon gaat naar P3 als we zien dat Verstappen een paarse sector heeft neergezet in sector 1. Een groot konijn kan alsnog uit een hoed komen. Maar neen, Verstappen wil misschien net iets teveel en glibbert dwars de baan over en af. VER behoudt echter wel P2 en Sainz gaat naar P3. Bottas is slechts vierde. Helemaal aan het eind van de sessie laat Hamilton nog even zien wat er in de combinatie W11/HAM zit. Hij is één-komma-twéé seconden sneller dan Max. Wowsa.

F1 kwalificatie Stiermarken 2020: De volledige uitslag