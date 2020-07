Dit ding geeft je rit met een Tesla een happy ending

Eindelijk is duidelijk waarom Tesla fans zo dol zijn op hun wagens.

Road head, het is de ideale manier om je twee favoriete hobby’s te combineren: autorijden en forniceren. Maar er zitten ook nadelen aan. Je kan bijvoorbeeld net even op het verkeerde moment afgeleid zijn en tegen een boom aanrijden. Wat er dan gebeurt, daar heeft EuroNCAP zover wij weten nog geen test voor. Waarschijnlijk is het beter om het niet proefondervindelijk uit te vinden. Ander nadeel is natuurlijk dat je iemand moet vinden die medeplichtig wil zijn aan jouw vleselijke lusten. Kan lastig zijn, vooral voor de inmiddels steenrijke maar nog altijd nerderige fansla’s.

Gelukkig reikt Musk met wat hulp van het bedrijf Autoblow wederom de oplossing aan voor zijn discipelen. Deze luistert naar de naam Automoblow. Zoals je al verwacht is de Automoblow een machine voor felatioo in je ootooo. Het ding is speciaal gemaakt voor Tesla’s, maar kan volgens de maker ook gebruikt worden in andere autonome auto’s. De fabrikant voorziet grote voordelen van het gebruik van de machine, zoals ontspannen aankomen op je werk. Tevens is de machine zo variabel dat ook je passagier kan genieten van de heetste optie op je nieuwe auto. We oordelen niet. Er is zelfs een infographic om alles (maar gelukkig niet álles) inzichtelijk te maken.

In tegenstelling tot wat je nu wellicht denkt, is dit naar verluidt geen hoax. Wellicht gelooft Autoblow dat Musk zijn belofte nakomt om eind dit jaar echte autonome auto’s te hebben. Nou weten we natuurlijk dat sommige fansla’s onverbeterlijke rukkers zijn, maar toch. Denk jij dat er genoeg animo is voor deze machine? Of is dit alles zelfs in 2020 een brug te ver? Vragen, vragen. Zeker is in ieder geval dat dit apparaat nu voor altijd in mijn Google historie staat…Automoblow my life.