Koenigsegg maakt betere film dan Ferrari

Koenigsegg zegt sliep uit tegen Ferrari. Stanley Kubrick hoeft zich alsnog geen zorgen te maken.

Ja de hype was tastbaar toen duidelijk werd dat Ferrari en Claude Lelouch werkten aan een ‘herinterpretatie’ van de cult classic C’était un Rendez Vous. Op de redactie wisten we al snel dat de opvolger nooit zo goed ging zijn als het origineel. En inderdaad, dat was ‘ie ook niet. Vandaar dat we de film vervolgens vakkundig recenseerden en tevens affakkelden. Nu heeft Koenigsegg ook een film gemaakt.

Koenigsegg moet gedacht hebben ‘everything you can do I can do better‘. Of dat het geval is qua auto’s laten we aan jullie over. Van films hebben we echter wel verstand, dus dat zullen wij zelfs weleens even beoordelen. De film opent in ieder geval sterk met een relaxte beat en een dansende Christian von Koenigsegg die zijn Regera in een sopje zet op een lome zomerdag. Oké het is iets meer Need for Speed dan Le Mans, iets meer Fast and Furious dan Grand Prix, maar de komische noot wordt direct geraakt.

Net als de film van Ferrari gaat het daarna een klein beetje mis. Christian belt met een mysterieuze vrouw die ontsnapt lijkt te zijn aan een grauwe moord’naar in een Scandi Crimi. Zij begeeft zich op een boot in Monaco en wil kennelijk Christians Regera, de laatst gebouwde Regera hebben. Christian wimpelt het aanbod echter af.

Een verkeerde beslissing, zo blijkt. Er ontploft namelijk spectaculaire actie op je beeldscherm waar niet heel veel lijn inzit. Meer Mission: Impossible II dan Mission: Impossible. Maar het is wel spectaculair, er is een Volvo 940, er is een blonde spionne en een Koenigsegg rijdt onder een slagboom door. Dat is beter dan windgeruis van een SF1000H in een Monegaskische tunnel. De ontknoping…die zullen we niet spoilen.