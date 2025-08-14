Lamborghini Fenomeno is de snelste Lambo ooit

Het tijdperk van speciale Lamborghini’s op basis van de Revuelto is gestart met de Fenomeno.

Een Lamborghini met een V12 in het midden, dat is een inmiddels bijna 60 jaar oude traditie. Iets recenter besloot het Italiaanse merk dat een supercar die ongelimiteerd wordt gebouwd nogal gewoontjes is voor sommige mensen, V12 of niet. Op basis van de Murciélago kwam Lamborghini dan ook met de Reventón. Een bijzonder koetswerk dat uniek is voor deze in oplage van 20 stuks gebouwde supercar. Terwijl de basis ‘gewoon’ van de Murciélago komt, alleen dan met de specs van de toen nog aan te kondigen SV.

Speciale Lamborghini’s

Dat stichtte een traditie, want het blijkt dat rijke mensen veel geld overhebben voor zo’n exclusieve Lambo waar er maar een paar van zijn. Op basis van de Aventador regende het van deze zeldzame speciale edities. Het begon met de Veneno in 2013, daarna kwam ter ere van Ferruccio Lamborghini’s 100ste geboortedag de Centenario in 2016 en in 2019 kwam de Sián FKP 37, die zijn gelimiteerde status bij staat met het gebruik van de eerste hybride aandrijflijn in een Lambo. En dan hebben we het nog niet eens over nog specialere modellen als de SC20, Autentica en Invencible en de Countach LPI 800-4.

Eerste speciale Revuelto

Het Aventador-hoofdstuk is echter afgesloten, want inmiddels kan je diens opvolger genaamd Revuelto kopen. En als jij dacht dat Lamborghini die nieuwe basis niet weer ging gebruiken om hyperexclusieve gelimiteerde rijkeluisspeeltjes te maken, heb je het mis. De eerste is al hier en is Lamborghini’s paradepaardje voor Monterey Car Week. En hij heet Lamborghini Fenomeno. De officiële onthulling lijkt nog heel even in de toekomst te liggen, maar de foto’s en eerste info circuleert al op het internet.

Lamborghini Fenomeno

Bij dit soort speciale auto’s is het uiterlijk wel degelijk belangrijk. Helemaal omdat een Revuelto al een bijzonder wild ontworpen apparaat is. De Fenomeno doet er nog een schepje bovenop. Hele boos kijkende koplampen, maar wel weer met een hele andere lichtsignatuur. Niet de heftige Y-vorm die je ziet op de Revuelto, deze is op de Fenomeno veel subtieler aanwezig. De voorklep en diens vele luchtinlaten is overigens volgens Lamborghini geïnspireerd op de Huracán GT3 Evo. Aan de zijkant valt uiteraard op dat de auto zijn greenhouse deelt met Revuelto, maar dan met een ander koetswerk erover. Collega @machielvdd vindt de auto en profil in ieder geval beter kloppen dan de Revuelto en het lijkt er dan ook op dat het lijnenspel iets ‘natuurlijker’ loopt op de Fenomeno.

Aan de achterkant komt die Y-vorm dan weer heel prominent terug in de achterlichten van de Lamborghini Fenomeno. Omdat de uitlaten van de Revuelto hoog in de achterkant eindigen, zit ook bij de Fenomeno daar een enorm zeshoekig eindstuk met vier pijpen erin. De rest van de achterkant waar omwille van de aerodynamica veel open ruimte zit, doet dan weer meer denken aan de Temerario, de nieuwe baby-Lambo. Het merk zelf meent dat de meeste inspiratie achterop komt van de Essenza SCV12. Een bijzondere mix van allerlei designs.

Interieur

In de cabine van de Lamborghini Fenomeno vinden we de minste verrassingen. De cabine is vrijwel identiek aan de Revuelto, alleen dan wat wilder aangekleed. Niks schreeuwt “ik ben rijker dan jij” tegen een Revuelto-eigenaar dan wat extra alcantara, gekke kleurtjes en koolstofvezel.

Specs

Goed, we blijven de Lamborghini Fenomeno vergelijken met de Revuelto, maar eigenlijk staat de nieuwe special daar wel een stukje boven. Dat merk je in de specs. Door zowel de elektrische kant van het verhaal als de V12 aan te passen, weet Lamborghini nog 65 extra pk’s te noteren. Dat maakt het systeemvermogen van de Fenomeno een heuse 1.080 pk met 1.075 Nm aan koppel. De V12 is krachtiger geworden en de Fenomeno krijgt een 7 kWh groot accupakket mee, waarmee ook het rijbereik groter wordt. Wel 20 kilometer aan volledig elektrisch rijbereik. Heftig. Dat maakt natuurlijk allemaal weinig uit bij een auto als dit. Wat wel uitmaakt: 2,4 seconden naar de 100 en een top van 350 km/u. Dat maakt het de snelste Lamborghini ooit. Wat geen gigantische verrassing moet zijn, want dat was de Revuelto eigenlijk ook al.

Prijs

Dan hoe veel flappen de potentiële koper van een Lamborghini Fenomeno uit de portemonnee mag trekken. De vanafprijs ligt rond de 3 miljoen euro. Uiteraard kan je de Fenomeno aankleden met (peperdure) opties, dus richting de 4 miljoen zal ook nog wel lukken. Lamborghini gaat 29 stuks bouwen van deze eerste special op basis van de Revuelto. En wees er snel bij, want bijna alle exemplaren zijn al vergeven.