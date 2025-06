Lamborghini gebruikt icoon voor nieuwe sterkste V12-supercar: zo gaat ie heten

Lamborghini presenteert binnenkort ”een auto die alles gaat veranderen”.

De bloedlijn van de heerlijke 6,5-liter V12 in de nieuwe Revuelto gaat helemaal terug naar de eerste verbrandingsmotor die Lamborghini zelf bouwde: een 3.5 twaalfcilinder in een V met een hoek van 60 graden die in de 350GT kwam te liggen. De rijke historie van het merk moeten we vieren, vindt Lamborghini.

We mochten een tijdje terug al reageren op de reïncarnatie van de Countach. De reacties waren wisselend, maar blijkbaar toch positief genoeg voor Lambo. De geruchten gaan namelijk dat Lamborghini bezig is met een nieuwe, oude V12-supercar. Da’s best vreemd. Lambo-baas Stephan Winkelmann zei drie jaar geleden nog dat het merk niet nog eens zo’n project zou aannemen.

De naam van de nieuwe V12-supercar

Het nieuws komt van TheSupercarBlog. Zij spraken iemand die door Lamborghini was uitgenodigd om een nieuw, zeer gelimiteerd model te aanschouwen en wellicht te kopen. De exclusieve Lambo zou ook al een naam hebben: de Fenomeno. Wellicht refereert het weer aan een heroïsche vechtstier uit het verleden, maar het zou ook kunnen slaan op een oude Lamborghini.

De klokkenluider meldt dat het ontwerp van de Fenomeno is geïnspireerd op een van de meest iconische modellen uit de Lamborghini-geschiedenis. Mijn brein denkt direct aan de Miura, waarvan Lamborghini bijna 20 jaar geleden nog een voor die tijd moderne conceptauto van tekende.

De Lamborghini Fenomeno is volgens de bron ”een auto die alles gaat veranderen”. Hij zou gebaseerd zijn op de Revuelto en dezelfde atmosferische 6,5-liter V12 krijgen. Een Miura-vorm op basis van de Revuelto, dat lijkt me lastig, maar niets is onmogelijk. Een nieuwe Diablo of Murciélago zou wat dat betreft logischer zijn.

Diezelfde V12 als de Revuelto zou geüpgraded worden naar meer dan 1.001 pk. Dat zou de Fenomeno de sterkste Lambo supercar ooit maken. Er gaan echter maar weinig mensen genieten van deze power. Lamborghini zou maar 29 stuks van het speciaaltje bouwen.

Wanneer komt de Lamborghini Fenomeno?

Binnen afzienbare tijd zouden we alle ”als’jes” weg kunnen laten. De Lamborghini Fenomeno zou zijn lancering vieren tijdens de Pebble Beach Concours d’Elegance. Die staat gepland voor 17 augustus. Dikke kans dat we in aanloop naar dit evenement nog wat teasers krijgen waar wat uit te halen valt. Tot dat moment