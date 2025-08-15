Brabus Rocket GTC met 1.000 pk doet zijn naam eer aan

Brabus steelt de show met de nieuwe Rocket GTC Deep Red.

Hoge vermogensaantallen zijn anno 2025 niet meer zo heel bijzonder. Maar bij een auto met verbrandingsmotor heb je daar toch wat meer respect voor dan bij een elektrische auto. De techniek is complexer en tegen een bulderende V8 zullen we nooit nee zeggen. Maak kennis met de nieuwe Brabus Rocket GTC Deep Red, een echte raket maar bij deze raket kan het dak open.

Je kunt de Brabus Rocket GTC Deep Red het beste omschrijven als een open hyper-GT. Het model deelt zijn dna met de shooting brake uit 2024, maar nu in een open jasje zoals de Mercedes-AMG SL ooit bedacht is.

Rood carbon

Dit is niet zomaar een verbouwde SL. De carrosserie is volledig opgetrokken uit rood, zichtbaar koolstofvezel. En met een breedte van 198,5 cm voelt elke Nederlandse parkeerplak spontaan claustrofobisch. Wat een dikke reet!

Onder de carbon motorkap huist een opgeboorde 4,5-liter twin-turbo V8, goed voor 796 pk en 1.250 Nm koppel. Dat blok vormt samen met een elektrische aandrijving een hybride aandrijflijn die het totaalvermogen op een systeemvermogen van 1.000 pk brengt. Het koppel wordt elektronisch begrensd op 1.620 Nm om de aandrijflijn heel te houden. Je zou de Rocket bijna als tam kunnen omschrijven. Bijna.

De frontsplitter met geïntegreerde spoiler levert extra downforce op de vooras, terwijl grote luchtinlaten de remmen en radiateurs op temperatuur houden. Aan de zijkant leiden forse skirts de luchtstroom naar de achterste wielkasten, die plaats maken voor enorme 335/25 ZR 22 achterbanden op 12Jx22 Monoblock P “Platinum Edition”-velgen. Voorin staan er 21-inch exemplaren met 275/35 ZR 21 Continentals.

Het interieur is ambacht op het topniveau van de Duitse tuner. De Brabus afwerking is volledig in rood leer uitgevoerd, perfect afgestemd op de buitenkant van de roadster. De stoelen, deurpanelen en zelfs de vloermatten dragen kenmerkende stiksel en meerdere subtiele Brabus “Double-B”-logo’s. Alles ademt vakmanschap en overdaad, wat ook wel past bij deze auto.

Brabus noemt de Rocket GTC Deep Red zelf een “hyper gran turismo”. Eerlijk is eerlijk, dat dekt de lading perfect. De Brabus sprint in 2,6 seconden van 0-100 km/u en de topsnelheid bedraagt 317 km/u. Dat voelt dan toch een beetje als een tegenvaller als je de specsheet leest.

Ze zijn de vervelendste niet en Brabus heeft gewoon het prijskaartje van de Rocket GTC Deep Red bekendgemaakt. Voor 830.422 euro is dit raket de jouwe.