Zo zou een Porsche 911 GT2 RS op basis van de 993 eruit zien

Als de ultieme RS-versie ten tijde van de Porsche 911 993 zou bestaan, zou die er wellicht ongeveer zo uit gezien hebben.

De ultieme lijn van circuit-Porsches hebben de naam GT. De heftigste GT3 RS, de iets puristischere GT3 of de met turbo’s geholpen GT2 RS waarvan binnenkort een nieuwe verschijnt. Terwijl die GT-naam nog helemaal niet zo oud is en bovendien perfect bij de auto paste.

Porsche 911 GT

De allereerste Porsche GT stamt namelijk uit de tijd van de 911 993. Omdat dit niet veel meer was dan een straatversie van een raceauto voor de GT2-klasse, kreeg de auto de naam 911 GT mee. Toen Porsche ook een 911 enorm verbouwde om tot de 911 GT1 te komen, werd het onderscheid gemaakt met de 993 omdat die voor de GT2-klasse bedoeld was. Daarna kwam de verdeling zoals we die nu kennen: de 911 GT zoals ‘voor de racerij’ met natuurlijk ademende motor, dat werd de GT3 (RS). De GT2 leefde ook door en werd gebaseerd op de Turbo.

Pas vanaf de 997.2 in 2010 kwam er een nog epischere 911 GT2: de GT2 RS. Meer vermogen, nog meer circuit-upgrades en nog meer performance. Het is dan ook de opvolger daarvan op basis van de 991.2 waar Porsche vele records mee heeft gereden, zo bloedsnel is de 700 pk snelle über-911.

Dat gaat natuurlijk niet zonder een grote portie spoilerwerk. Dat deed de originele Porsche 911 GT dan toch ietsje subtieler. Je moet er toch niet aan denken dat zo’n heftig bespoilerde auto als nu toen al bestond? Nu bestaat het wel met dank aan wat Gunther Werks presenteert voor Monterey Car Week.

Gunther Werks GWX

In de basis volgt de Gunther Werks GWX het welbekende recept van de restomodder. De mallen en basis van een 911 993, maar dan opnieuw gebouwd op basis van moderne materialen. En met een flink opgevoerde motor. De GWX is een variatie van het idee en lijkt het idee van een moderne GT2 RS te belichamen op een 993. Dat begint bij een compleet op maat gemaakt koetswerk, vervaardigd uit koolstofvezel. Zoals gezegd volgt het de mallen van de 993, waardoor het er nog wel uit ziet als de oude 911.

Zo krijg je aan de voorkant een enorme koolstofvezel splitter met canards, die dan weer ietwat doen denken aan creaties van Rauh-Welt Begriff. De voorschermen hebben juist de vrij moderne koelsleuven achter de voorwielen meegekregen. Nieuwe velgen doen denken aan de moderne designs en zijn wat ons betreft het enige ietwat misplaatste aan deze creatie. Daar had een setje replica’s van de Cup Split-velgen veel beter gepast. Oh ja, en achterop natuurlijk die enorme achtervleugel waarvan je in de nineties enkel kon dromen dat die ooit af fabriek op je 911 zou komen. Het geheel is gespoten in een bijzondere paarse kleur die Gunther Werks speciaal voor de GWX heeft bedacht.

Onder de kap vind je de door Gunther Werks aangepaste zescilinder, 4.0 liter groot. In de GWX goed voor 440 pk en 434 Nm. De motor is op meerdere fronten herzien om nog beter te zijn, waaronder een aangepaste gasklep voor een betere gasrespons. Dat moet een feestje zijn op het circuit.

Een feestje dat slechts drie kopers gaan meemaken, want meer gaat Gunther Werks niet bouwen. Voor welk bedrag is nog niet bekend, maar verwacht geen schijntje.