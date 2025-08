Lamborghini schrapt hun snelste auto

Lamborghini is genoodzaakt een harde beslissing te nemen.

Ferrari hanteerde altijd het principe ‘Win on Sunday, sell on Monday’. Voor Lamborghini geldt dit een stuk minder. Zij hebben altijd vooral gefocust op de straatauto’s. Ze hebben weliswaar de Super Trofeo-raceklasse en racen in de GT3, maar dat zijn niet echt enorme image boosters.

In 2023 kondigde Lamborghini echter een meer prestigieus project aan: een Le Mans-hypercar. Daarmee gingen ze de strijd aan met onder meer Porsche en Ferrari in de topklasse van het WEC. Helaas voor Lamborghini werd dit geen heroïsch verhaal. Ze hebben nu alweer de stekker uit de SC63 getrokken.

Hun WEC-deelname was Lamborghini sowieso al gestopt, na één seizoen. Successen bleven uit tijdens dit seizoen. Een tiende plaats op Le Mans was de hoogste finish van de SC63. Drie van de acht races viel de auto uit.

Dit jaar besloot Lamborghini alleen nog deel te nemen aan het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Dit werd een blamage. De 24 uur van Daytona werd voor de Lamborghini 1 uur van Daytona, wegens oververhitting. Tijdens de 12 uur van Sebring moest de hypercar wederom een DNF noteren wegens technische problemen.

Lamborghini heeft nu besloten dat het mooi geweest is. Ze laten weten dat het IMSA-programma ‘gepauzeerd’ wordt. Het project was toch duurder en complexer dan ze verwacht hadden. Hoewel ze spreken van een pauze betekent dit waarschijnlijk het definitieve einde van de Lamborghini hypercar.

Het adagio ‘Win on Sunday, sell on Monday’ was sowieso niet van toepassing, want daarvoor moet je natuurlijk wel winnen. Het heeft niet zo mogen zijn. Ook jammer voor Romain Grosjean en Daniil Kvyat, twee oude bekenden, die de Lamborghini bestuurden.