Prijzige tweedehands motoren op een rijtje - Autoblog.nl

Een aantal mogelijkheden om jouw eindejaarsbonus nuttig te besteden.

Wij gingen op zoek naar tweedehands motoren met een flink prijskaartje. Mocht je het geluk hebben van een royale dertiende maand kun je hier alvast wat ideeën opdoen. Anders blijft het bij dromen, maar ook dat kan genieten zijn. Stuk voor stuk limited editions met (misschien zelfs te)veel vermogen. En daar kun je best een beetje hebberig van worden.

Aprilia RSV4 X (2020): nieuw

De tiende verjaardag van de RSV4 vierde Aprilia met een speciale uitvoering, de RSV4 X. Wie bedreven is in het talstelsel van de Romeinse cijfers zal de link leggen met het cijfer 10. Er zijn dan ook maar tien exemplaren van deze verjaardagseditie gemaakt en die ziet er behoorlijk goed uit. Dit exemplaar is de eerste en komt vers uit de krat, er is nog geen kilometer mee gereden. Uniek voor tweedehands motoren: de teller, waar de beschermfolie overigens nog op zit, staat op 1. De V4 (1.078cc) is goed voor 222 pk. Specificaties die behoren bij het prijskaartje met merken als Öhlins, Akrapovič, Pirelli en Brembo (GP4-MS klauwen). In de catalogus van Spider Racing zijn ook weinig zaken onaangevinkt gebleven. Het carbon is in overvloed.

Het chassisnummer van deze nummer een van tien is ZD4K3A0C3LS000002. De twee komt waarschijnlijk omdat de allereerste ongenummerd aan Max Biaggi (ex-motorcoureur) is gegeven. Leuk weetje: neutraal zit onder de eerste versnelling, om misschakelen te voorkomen. Mocht je nu willen weten hoe die V4 klinkt, bij Iconic Motorbikes hebben ze een aantal keer bescheiden gas durven geven met de RSV4 X. De #1 is gisteren verkocht voor een bedrag van 80.250 dollar (65.500 euro) en mag daarmee de Santa Monica (California) gaan verlaten. Of hij nu wel het asfalt van het circuit gaat zien is niet bekend.

Panigale 1199 Superleggera: duurste Ducati

De 1199 Superleggera was in 2014 het duurste productiemodel van Ducati ooit. Dat resulteert nu alsnog in een hoge tweedehands verkoopprijs voor deze motor. Beter duur dan niet te koop zullen we dan maar zeggen, voor 54.950 euro kun jij de eigenaar zijn van een origineel Nederlandse Superleggerra uit 2014. De 1199 Superleggera staat te koop op Marktplaats. Superleggera is Italiaans voor super licht. Titanium, carbon en magnesium vormen de basis van deze 1199 om eer te doen aan zijn naam, dit zorgt ervoor dat je 204 pk moet verdelen over slechts 166 kg. Ter vergelijking: de normale 1199 R weegt 189 kg. De kroonplaat leert dat dit het 41ste exemplaar is van de gelimiteerde oplage van 500 stuks.

De nieuwprijs was in 2014 75.800 euro. In het kader van de afschrijving die tweedehands motoren hebben gehad: de kilometerstand van deze Superleggera staat inmiddels op 8.101 kilometer. Dat is een afschrijving van €2,57 per kilometer. Mocht je hier nu nog wat extra kilometers op willen zetten kun je met jouw eindejaarsbonus terecht bij Ducati Zaltbommel.

MV Agusta F4 in Hamilton-style: de LH44

MV Agusta is niet vies van limited editions, waarvan er drie op de naam van Lewis Hamilton staan. Zo ook de MV Agusta F4 LH44: een opgedirkte versie van de standaard F4 RC. De F4 RC heeft standaard 212 pk en een hoop carbon, de Reparto Corse kit voegt er 7 pk extra aan toe. En een SC Project uitlaat met enkele pijp. Daarnaast heeft de LH44 zwarte accenten, een speciaal zadel en tankdop. Het nummer van Hamilton, 44, is tevens de oplage. Dit nummer vind je dan ook her en der terug op de Candy Apple Red lak. De nieuwprijs voor deze special edition van de F4 is 50.000 euro.







Overzees staat nummer 32 te koop met wat fijne plaatjes. Ze vragen er 55.980 pond voor, dit is ongeveer 61.650 euro. Onder de noemer tweedehands motoren valt deze F4 eigenlijk niet. De machine uit 2018 is nog smetteloos en heeft nog geen miles gereden.

Mocht jij ooit in aanmerking komen voor een riante eindejaarsbonus, welke dure ‘tweedehandse’ zou jij dan kiezen?