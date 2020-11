The Rock wil bad guy achtervolgen, maar past niet in Taycan - Autoblog.nl

Voor een film moest spierbundel Dwayne ‘The Rock’ Johnson achter het stuur van een Porsche Taycan kruipen, iets dat niet helemaal lukte.

Stel je voor, je bent regisseur en hebt maandenlang gewerkt aan het slotstuk van je actiefilm. Het moet een epische car chase worden, vol met gave, supersnelle auto’s en acteurs die elkaar boos aankijken. De auto heb je gekocht en verscheept naar de Verenigde Staten, de acteur is ook aanwezig en je bent klaar om te filmen. Maar wat blijkt? De gekozen acteur past niet in de gekozen auto.

Precies dat is wat regisseur (en schrijver) Rawson Thurber onlangs overkwam. Hij werkt aan de Netflix-film Red Notice, waarvoor hij The Rock had geregeld die de slechterik moest achtervolgen in een witte Porsche Taycan. Kennelijk hadden ze van tevoren niet getest of The Rock wel in die Taycan zou passen. Pas toen The Rock achter het stuur kroop, bleek namelijk dat zijn rug iets te breed is voor de stoelen van de elektrische sedan.

Johnson probeerde wel heen en weer te bewegen, om te kijken of het toch niet zou passen, schrijft hij op Instagram. Dit leek echter alsof een ‘gigantische, bruine marshmallow in een coin slot werd gepropt’. Toen beide heren concludeerden dat het écht niet zou lukken, moesten ze een ‘creatief plan B’ bedenken. Details over dit creatieve plan geven ze niet, maar als de scene er uiteindelijk een beetje gek uitziet, dan weet je nu waarom.

Red Notice is een action comedy thriller, met naast Johnson ook Gal Gadot en Ryan Reynolds in de hoofdrollen. Waarschijnlijk komt de film ergens volgend jaar naar Netflix. Overigens is het niet voor het eerst dat The Rock te groot blijkt te zijn voor een auto. Eerder had hij soortgelijke problemen met een LaFerrari.

Afbeelding: David Shankbone, Creative Commons