Tot 120 procent prijsverschil tussen laadpalen in Amsterdam

Een prijsverschil van 120 procent tussen twee openbare laadpalen die op 100 meter van elkaar staan? In Amsterdam kan het.

Er komt een hoop kijken bij elektrische rijden en vooral bij het opladen van je EV. Met een laadpas van de baas maakt het allemaal niet zoveel uit, maar we moeten natuurlijk allemaal aan de elektrische auto. Dan wil je toch weten waar je aan toe bent aan de laadpaal.

Een hele waaier aan laadpassen kan handig zijn, zeker als je niet op je eigen oprit kunt laden. Dan kan per pas en per paal nog een ander tarief gelden én als je te lang je auto laat staan kost het je nog extra ook.

Grote prijsverschillen tussen laadpalen

Op zich allemaal geen nieuwe informatie zou je zeggen. Maar als je inzoomt op de prijsverschillen tussen palen die soms in dezelfde straat staan of om de hoek, dan is het soms wel schokkend om te zien hoeveel het scheelt. Niet zo maar nietsvermoedend bij de eerste vrije paal aankoppelen dus.

Energievergelijker Keuze.nl deed eens onderzoek in de randstad naar de laadtarieven en van sommige verschillen trek je toch wel even je wenkbrauwen op. Dat de laadtarieven per paal verschillen wisten we wel, maar dat palen in dezelfde straat tot 84 procent in tarief kunnen verschillen (zelfs van dezelfde aanbieder!!) is opmerkelijk.

Vier grootste steden

Als je kijkt naar de vier grootste steden van ons land, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag dan krijg je het gevoel dat er nog wel wat te verbeteren is.

In het onderzoek kwam in Woke City Amsterdam het grootste prijsverschil naar voren. De ene laadpaal heeft een tarief van 0,255 euro per kWh. Op 100 meter staat er nog één en die rekent 0,563 euro per kWh. Een verschil van 120 procent binnen een straal van 100 meter. Auw.

Prijsverschil laadpalen zelfde straat

In Rotterdam troffen de onderzoekers twee laadpalen van dezelfde (!) aanbieder aan die ook nog eens gebroederlijk naast elkaar staan. Plug je aan de ene kant in betaal je 0,315 euro per kWh, sluit je de laadkabel aan de andere kant aan is het tarief opeens 0,518 kWh. Maar liefst 84 procent duurder omdat je laadklepje net gunstiger zit voor de andere paal. Bizar.

Utrecht heeft zijn zaakjes ietsje pietsje beter voor elkaar. Het grootste prijsverschil werd gevonden bij twee laadpalen die op 115 meter van elkaar stonden en 21 cent per kWh in prijs verschilden.

Beste jongetje uit de klas is Den Haag. Hier heeft de gemeente nagedacht bij de aanbesteding en daarin al consistente prijsafspraken opgenomen. Daardoor zijn de prijsverschillen in de hofstad minimaal.

Zo’n 1.500 euro te besparen

Het onderzoek noemt namen en rugnummers. Kijk je naar het bizarre geconstateerde prijsverschil in onze hoofdstad dan werd er in de Valkenburgerstraat een laadpaal van Equans gevonden waar je, zoals eerder gezegd, 25,5 cent per kWh betaalt, terwijl een laadpaal van Shell, slechts 100 meter verderop in de Rapenburgerstraat, 56,3 cent per kWh rekent.

Heb je een elektrische auto met een 50 kWh batterij kost een laadsessie zo maar 15 euro meer bij de Shell. Doe je dat twee keer per week, dan ben je per jaar 1.500 euro meer kwijt dan 100 meter verder. Serieus geld.

Het Rotterdamse voorbeeld vind je in de Lloydstraat waar de ene laadpaal 31,5 cent per kWh rekent, terwijl de paal daarnaast 51,8 cent per kWh vraagt. Een verschil van 84 procent die tot honderden euro’s per jaar kan oplopen aan extra kosten.

Allemaal leuk en aardig, maar hoe voorkom ik dit?

Nou met een eigen laadpaal of een laadpas van je baas natuurlijk. Maar zonder gekheid. Een prijsbord bij elke laadpaal kunnen we kennelijk vergeten, zeker ook omdat per laadpas de tarieven ook nog eens kunnen verschillen bij dezelfde paal.

Je moet dus vooraf onderzoeken wat welke laadpaal rekent. Dat kan door bijvoorbeeld een app te gebruiken of via de informatie op de paal zelf het tarief aldaar uit te vinden. Of je koopt gewoon weer een auto met een brandstofmotor natuurlijk. Al dan niet met een stekker.