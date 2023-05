Ricciardo niet in beeld voor stoeltje Nyck (wie wel?)

Daniel Ricciardo is niet beeld voor AlphaTauri, maar er is iemand anders die aast op het zitje van Nyck de Vries.

We zijn nu vijf races verder en tot nu toe heeft Nyck de Vries nog niet heel erg veel laten zien bij AlphaTauri. Er waren wel degelijk lichtpuntjes, maat het komt er tot nu toe niet echt uit. Hij begon te voorzichtig (en langzaam) en werd daarna wat minder voorzichtig (en marginaal sneller).

Dit uitte tot een goede vrije training in Baku en een degelijke kwalificatie in Miami, maar enorm overtuigend over één weekend is het nog niet. Maar gaat hij de tijd krijgen?

Ricciardo past stoeltje bij AlphaTauri

Dat valt nog te bezien. Naar het schijnt is Helmut Marko namelijk de duimschroeven aan het aandraaien. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Nyck het team bij de hand ging nemen en de teamleider zou worden. Eh, ja, dat is niet gebeurd. Yuki Tusnoda heeft al wel punten gehaald (twee keer zelfs) en wanneer hij dat niet doet, presteert hij alsnog veel beter. Die AlphaTauri AT04 is een beste perenkist, maar Tsunoda weet er veel meer uit te halen.

Wat blijkt: Daniel Ricciardo heeft een stoeltje bij Alpha Tauri gepast. Dat meldde De Telegraaf. In principe hoeft dat natuurlijk niets te betekenen. Daniel Ricciardo is reservecoureur voor Red Bull én AlphaTauri, namelijk. Maar als het niet vreemd is, waarom past Ricciardo een stoeltje bij AlphaTauri pas na 5 races? Nogmaals, het hoeft niets te betekenen.

Ultimatum

Aan de andere kant heeft Autosport vernomen dat het wel degelijk het geval is. Nyck heeft een contract voor een jaar, maar elk contract heeft een clausule en is af te kopen. Volgens Autosport stelt Marko een ultimatum van drie races. Dit weekend is er eventjes geen race, maar daarna hebben we een Europese ’triple header’: Emilia-Romagna, Spanje en Monaco. Dan moet De Vries het laten zien.

Ricciardo niet in beeld

Maar de soap gaat nog verder. Volgens bronnen bij ESPN is Daniel Ricciardo absoluut NIET de man die De Vries gaat vervangen. Volgens hen is Ricciardo niet in beeld als een vervanger voor De Vries bij Alpha Tauri. Sterker nog, er zijn geen eens gesprekken geweest tussen de goedlachse Australiër en Red Bull plus AlphaTauri. De rol van Daniel Ricciardo is beperkt tot testrijden in de sim en marketingverplichtingen.

Lawson wellicht wel

Bij ESPN zijn er namelijk ‘bronnen’ die zeggen dat het Liam Lawson is die De Vries mag gaan vervangen. Want Daniel Ricciardo is niet de enige die klaarstaat. Ook Liam Lawson klopt nadrukkelijk op de deur. Hij heeft zijn eerste race van het Super Formula-kampioenschap al gewonnen dit seizoen.

Daarbij zeggen de bronnen tegen ESPN dat Ricciardo helemaal niet in Italië was om een stoeltje te passen. Hij was weliswaar in Europa, maar om de verloving van Scotty James (Australisch snowboarder) en Chloe Stroll (zus van Lance) bij te wonen. Kortom, deze soap gaat nog wel eventjes door.

