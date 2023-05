Officieel: SEAT gooit de handdoek in de ring

SEAT is vanaf 2030 ‘geen automerk meer’ en gaat zich voor auto’s vol inzetten op hun nieuwe zustermerk.

Ach, SEAT. Als het enige écht succesvolle moderne merk uit Spanje hebben die wat te bewijzen, in Spanje dan. Toen VW de zaak opkocht aan het einde van de jaren ’90 heeft het merk gouden jaren gehad, als een soort budget-Volkswagen. De positionering was altijd wat raar met Skoda dat eigenlijk precies hetzelfde doet, maar SEAT kwam ermee weg. Tenminste, tot het tijd was voor de toekomst.

Opgeven

De Volkswagen-groep heeft vol ingezet op elektrisch. Met het MEB-platform schoten de elektrische middenklassers als paddenstoelen uit de grond. Van Volkswagen, Audi, Skoda en nu zelfs Ford heeft dat MEB-platform goede zaken gedaan. Bij SEAT niet. Sterker nog: als je facelifts niet meetelt is de laatste auto die het merk onthulde de Leon in 2020. Er zou een elektrische SEAT komen, de el-Born concept, maar dat werd een Cupra.

Cupra

En daar is een trend te spotten. SEAT richtte Cupra namelijk op als submerk voor de toekomst en daar wordt wél het MEB-platform gebruikt. Met de Cupra Born (de el-Born die er wél kwam), Tavascan en meer in de pijplijn zijn dat de SEAT’s voor de toekomst. Maar wat gaat het merk zelf dan doen?

SEAT stopt ermee

Welnu, SEAT S.A., wat nu het ‘moederbedrijf’ is van SEAT en Cupra, meldt ons dat het merk de handdoek in de ring gooit. Dat maakte het merk bekend in een groot stand-van-zaken-bericht waar ook duidelijk werd dat de compacte EV genaamd Raval eraan zit te komen. Vanaf het einde van dit decennium, oftewel 2030, gaat SEAT zich richten op een elektrische toekomst middels ‘andere vormen van mobiliteit’. Het merk heeft het zelf over manieren van autodelen en abonnementen voor jonge mensen.

Elektrificatie huidige modellen

Da’s over 7 jaar dus, wat moet je in de tussentijd met SEAT? Welnu, verwacht niet echt meer nieuwe modellen, al bevestigt noch ontkracht het merk dat. Verwacht wel nieuwe variaties van bestaande modellen. Een volle inzet op hybride-versies van de Arona, Ibiza en Leon bijvoorbeeld. Voor de hagelnieuwe modellen rijp voor de toekomst ben je dan dus op Cupra aangewezen.

Tijdperk

Oké, SEAT blijft dus bestaan, maar niet als het automerk zoals je het kent. En da’s toch een beetje een einde van een tijdperk. Dus het enige wat wij nog kunnen doen is SEAT bedanken voor de mooie jaren en @willeme kan daar vast een keer een lijstje over maken met highlights van het merk.