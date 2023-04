Lamborghini melkt Huracán nog verder uit!

Precies als je denkt dat ze klaar zijn komt hier de Lamborghini Huracán 60th anniversary.

Wow, de tijd vliegt. De Lamborghini Huracán is alweer 60 jaar onder ons! Of is hier wat anders aan de hand? Ja, de oprichting van Lamborghini natuurlijk. In 1963 begon het allemaal voor het sportwagenmerk uit Sant’Agata Bolognese. Om stil te staan bij dit feit introduceert het merk de Lamborghini Huracán 60th anniversary.

Op basis van drie modelvarianten komt deze speciale editie op de markt. Stuk voor stuk in een gelimiteerde oplage. Het gaat hier om de Huracán STO, de Tecnica en de EVO Spyder. Van elk komen er 60 exemplaren. Een behoorlijk exclusief trio dus. De onthulling volgt op 21 april tijdens de Milan Design Week.

Kopers kunnen kiezen uit twee verkrijgbare configuraties. Elk met een knipoog naar de heritage van Lamborghini. Elke Lamborghini Huracán 60th anniversary heeft een 1 of 60 carbon fiber emblem en “60th” als logo op de zijkant van de auto. Ook komt het getal terug op de stoelen van de auto’s.

Dan de configuraties. De Huracán STO 60th anniversary combineert Blu Aegeus met Blu Astraeus en Blu Mira carbon details. Heel veel blauw dus. De tweede optie is een combi van Grigio Telesto (grijs) met Nero Noctis (zwart) en carbon.

Gaan we door naar de Huracán Tecnica 60th anniversary. Daar heb je de keuze uit Grigio Telesto met Nero Noctis en Rosso Mars (rood). Of Bianco Asopo (wit) met Verde Viper (groen).

Het derde model dan. De EVO Spyder 60th anniversary komt als Blu Le Mans met Bianco Isi, of Verde Viper met Bianco Isi.

De Lamborghini Huracán 60th anniversary is niet het enige feestje dat het merk dit jaar viert. Er is een speciale expositie in het museum in Italië. Daarna organiseert het merk diverse Lamborghini Days in onder andere Japan en het Verenigd Koninkrijk. Ook is dit jaar de lancering van de gloednieuwe Revuelto.