Analist teleurgesteld in Tesla Model 3 na proefrit

Ai, opnieuw komt Tesla negatief in het nieuws.

Nu de Model 3 is gearriveerd bij diverse Tesla-punten in de Verenigde Staten is het mogelijk om, op uitnodiging, een proefrit te maken. Toni Sacconaghi, een analist werkzaam op Wall Street, kreeg zo’n uitnodiging. Hij reisde af naar het Tesla-punt in Brooklyn, New York om kennis te maken met de nieuwe instapper van het merk.

Wat hij van de auto vond liet hij tegenover nieuwsnetwerk CNBC vinden. Inmiddels is zijn verhaal overal in de Amerikaanse media te lezen en helaas voor Tesla waren de bevindingen van Sacconaghi niet bepaald positief te noemen. Volgens de analist was de afwerking van de twee beschikbare demo-modellen niet van goede kwaliteit. De naden bij het glazen dak, deurpanelen en rubbers sloten volgens hem niet correct aan.

Dit soort zaken hebben we eerder gehoord over de Model S en Model X. Ook Sacconaghi beaamt dat. Hij hoopte echter dat Tesla had geleerd van het verleden als het gaat om een matige afwerking.

De productie van de Tesla Model 3 gaat alles behalve vlekkeloos. Het aandeel van Tesla kreeg twee weken geleden bovendien een harde klap te verwerken, nadat de laatste kwartaalcijfers naar buiten werden gebracht. Dat er nu wederom negatief nieuws naar buiten komt is dus het laatste wat Tesla kan gebruiken. De analist denkt dat andere exemplaren van de Model 3 mogelijk ook slecht (lees: gehaast) zijn afgewerkt.

Foto: Tesla Model 3 op de Nederlandse snelweg via Autojunk