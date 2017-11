Moet de F1 nog wel terug naar Brazilië?

Waar ligt de grens?

Afgelopen weekend was het weer raak op Interlagos. Niet een, niet twee, maar werkelijk drie verschillende incidenten waarbij de levens van mensen uit het circus der Formule 1 in gevaar kwamen. Je zou verwachten dat er na jaren van problematiek toch ergens wat maatregelen worden genomen om de veiligheid te garanderen, maar het lijkt eigenlijk alleen maar erger te worden.

Naast teamleden van Mercedes werden zowel mensen van Sauber als van bandenleverancier Pirelli achterna gezeten. Nota bene de persoon die Pascal Wehrlein eerder dit jaar nog met een gouden strategie naar een puntenfinish hielp, wist haar belagers te ontvluchten. Ze deed haar verhaal op Twitter.

Wat de situatie nog alarmerender maakt is het feit dat Sauber behoorlijk wat stappen heeft gezet om maar niet in de handen van een bende te vallen. Afgezien van de extra beveiliging die ze bij zich hadden om zichzelf te beschermen, hadden ze het circuit op een onlogische tijd verlaten zodat het maar niet leek dat ze ook maar enigszins bij de Formule 1 waren betrokken.

De onduidelijkheid van de situatie rondom het beschermen van de teams valt samen met geruchten dat de stad zelf af zou willen van het circuit. Volgens Autosport zijn er drie geïntresseerde partijen die het Autódromo over zouden willen nemen om het renovatieproces te bevorderen en de stad van hun last af te helpen. Het nadeel is echter dat dit voor de veiligheid waarschijnlijk niets zal oplossen. De incidenten gebeuren immers buiten het circuit.

We moeten ons daarom misschien gaan afvragen hoe lang dergelijke problemen nog getolereerd kunnen worden. Mocht het zover komen dan gaan we de atmosfeer en de prachtige fans uiteraard missen, maar veiligheid gaat boven alles. Of niet?